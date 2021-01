In diretta dal porto di Maiori: il punto sull’emergenza Covid di Valeria Civale

Maiori (Costiera amalfitana). In diretta dal porto l’inviata Valeria Civale per fare il punto sulla situazione epidemiologica. “Qui al porto continuano ad effettuarsi i test. Stando al bollettino ufficiale pubblicato dal comune, i positivi a Maiori sono 55. I tamponi fatti ad oggi sono 1.625. Le chiese a Maiori sono state chiuse secondo l’ordinanza del sindaco Antonio Capone, così come anche il cimitero e gli uffici comunali. Il mercato è stato sospeso. Situazione abbastanza critica ma speriamo in buone notizie“.