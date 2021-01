In arrivo il secondo figlio per Belen Rodriguez: incinta al terzo mese. Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ormai non si nascondono più: la nuova bellissima coppia è innamoratissima e condivide ormai praticamente ogni momento. Da qualche giorno ormai girava la voce secondo la quale Belen sarebbe incinta del suo secondo figlio.

Prima il settimanale “Novella 2000”, poi “361 magazine” (che cita una fonte sicura) hanno lanciato la notizia che la showgirl argentina, 36 anni, sia incinta del secondo figlio dopo Santiago nato dall’amore con Stefano De Martino. Secondo le indiscrezioni, la Rodriguez sarebbe al terzo mese di gravidanza e questo spiegherebbe perché negli ultimi scatti su Instagram non mostra mai il pancino. Il futuro papà è l’hair stylist milanese Antonino, 25 anni, con il quale fa coppia fissa da agosto dopo la traumatica rottura con De Martino.

Antonio Spinalbese, età 25 anni, ha lavorato come hair stylist nel salone Aldo Coppola di via Garibaldi, a Milano, il parrucchiere più famoso della cosmopolita città e frequentato da numerose vip e influencer. Antonio però in autunno, quando ormai la storia con Belen Rodriguez era già di pubblico dominio, ha deciso di lasciare il salone diretto dal celebre Mauro Situra per dedicarsi alla carriera di modello ma soprattutto di influencer. Belen ha deciso quindi di puntare su di lui non solo nella vita privata ma anche professionale visto che lo ha inserito tra i talenti dell’agenzia di management fondata da lei. Agenzia che segue tra l’altro anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, Caterina Balivo, modelle e modelli nonché influencer.

Un’altra passione di Antonio Spinalbese è anche la fotografia, suo il servizio fotografico realizzato proprio a Belen per l’edizione thailandese di Vogue.