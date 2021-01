Il team di viaggio dell’Independent sceglie Vico Equense

La prestigiosa testata The Independent, il quotidiano britannico online, nato nel 1986 come giornale cartaceo, dall’aprile 2016 esce esclusivamente in edizione digitale, inserisce Vico Equense tra le nove destinazioni marine europee da visitare nel corso del 2021. Tra le motivazioni indicate a sostegno della scelta oltre alle spiagge definite “piccole alcove” anche la qualità della ristorazione locale, dove “i buongustai possono scegliere” tra due importanti realtà: la “Torre del Saracino” due stelle Michelin e la “Pizza a Metro”. “In effetti, – si legge – qui puoi trovare un’intera gamma di pizze: dopotutto ospita un festival annuale della pizza di tre giorni.” Il team di viaggio del quotidiano britannico ha richiamato l’attenzione sulla Città di Vico Equense, affiancandola nella ideale classifica a Sopot sulla costa baltica della Polonia, Tarifa, il paradiso dei surfisti nel Sud della Spagna, le isole irlandesi di Aran, Varna, la perla del mar Nero in Bulgaria, la riviera Albanese (preferita alle tradizionali mete croate, greche o turche), l’Isola di Muli, che appartiene alla Scozia, Mentone in Francia e la capitale del Portogallo Lisbona.