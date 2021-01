Il Panino Napoletano: ecco la ricetta

Il panino napoletano è una specialità del capoluogo campano, e con un po’ di attenzione e passione può essere facilmente riprodotto in casa.

Si tratta di piccoli panini imbottiti, preparati con una pasta avvolta da un ripieno tipicamente fatto con salumi e formaggi.

Potrete utilizzarli peri vostri buffet ma anche per una cena o merenda sfiziosa.

Passeggiando per le vie di Napoli non potrete non essere attratti dal meraviglioso profumino del panino napoletano che proviene da tutte le rosticcerie.

Ma se non avete la possibilità di fare un giro in questa bellissima città, mettete le mani in pasta e preparate in casa i vostri meravigliosi panini.

Ingredienti della ricetta per il panino napoletano doc

250 g di farina 00

250 g di farina manitoba

15 g di lievito di birra

150 ml di acqua tiepida

80 g di strutto (se non lo trovate potete usare il burro)

7 g di sale

40 g di zucchero

50 ml di latte + 1 tuorlo per spennellare

Per farcire il panino napoletano procuratevi:

150 g di provola

150 g di salame

Veniamo alla preparazione.

Mettere in una ciotola un paio di cucchiai di acqua, scioglierci dentro il lievito ed aggiungere un paio di cucchiai di farina. Mescolare tutto e lasciar lievitare per 40 minuti.

Il lievitino sarà pronto quando raddoppierà di volume.

Prendiamo un’ altra ciotola, mettiamo all’ interno le due farine, aggiungiamo il lievitino ed iniziamo a mescolare.

Uniamo lo zucchero, il sale e l’acqua a filo impastando piano prima con un cucchiaio poi a mano.

Una volta che gli ingredienti si saranno amalgamati per bene stendere l’impasto su un foglio di carta forno dandogli una forma rettangolare dello spessore di mezzo centimetro.

Spennellare poi la superficie con un pochino di olio e ricoprite la sfoglia con i salumi e il provolone a cubetti e cospargete di grana grattugiato.

Arrotolare dalla parte più lunga e fare due giri e mezzo.

Tagliate la sfoglia in panini di misura 5/6 cm e disponeteli su una teglia.

Infornate il tutto per 20-30 minuti a 180 gradi.

Sfornate, ed ecco pronti i vostri panini napoletani.

Buon appetito!

Il giorno dopo sono ancora più buoni da mangiare, anche freddi.

Buon panino napoletano a tutti voi!