Il nostro Eduardo: il docufilm trasmesso su Rai 1 domani sera, sabato 9 gennaio. Arriva anche su Rai 1, dopo il successo ottenuto nel corso delle vacanze natalizie dopo la trasmissione su Sky Arte, il documentario “Il nostro Eduardo” che, attraverso foto, filmati, lettere e racconti inediti dei nipoti, ci farà scoprire il vero Eduardo De Filippo.

In un anni che, a causa del Coronavirus ha forse un po’ oscurato i 120 anni dalla sua nascita, dopo la nuova versione di Natale in Casa Cupiello di De Angelis, il docufilm verrà mandato in onda domani sera, sabato 9 gennaio 2021, alle 22.50.

Un film da non perdere, diretto da Didi Gnocchi, durante il quale Eduardo De Filippo ci viene raccontato dalla famiglia. Infatti, coinvolti forse dalla moglie Carolina Rosi, i nipoti di Eduardo De Filippo, Matteo, Tommaso e Luisella, persone molto lontane dal mondo del teatro, raccontano il “loro Eduardo”, presentandoci così un ritratto inedito e bellissimo del grande Eduardo De Filippo nel privato della sua famiglia.

Un ritratto che inizia in una cucina, con i tre nipoti di Eduardo, un immagine molto familiare che ci presenta subito il volto personale del grande attore, visto come nonno negli affetti familiari.

Imperdibile l’intervista nel corso della quale Eduardo racconta che, se non avesse fatto l’attore, avrebbe fatto il cuoco. C’è tanto da scoprire su questo personaggio da sempre amato dai napoletani, ma non solo.