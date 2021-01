Il Napoli ha concretizzato due cessioni nell’ultima settimana di mercato. Dopo la vicenda Milik divenuta un telenovela con forti tensioni per gli accordi contrattuali e definitiva cessione si passa a sfoltire una rosa troppo ampia con l’inutilizzo in campo dei calciatori non funzionali al tipo di gioco che vuole praticare e impostare Gattuso.

Fernando Lllorente è già un attaccante dell’Udinese. Lo spagnolo si è sottoposto questa mattina alle visite mediche e si metterà a disposizione di Luca Gotti. Ha firmato un contratto di un anno e mezzo

“Sono pronto e felice per questa nuova avventura”, ha detto il 35enne di Pamplona.

Partirà anche Kevin Malcuit: il terzino francese ha chiesto e ottenuto maggiore spazio nella seconda parte della stagione. Andrà in prestito alla Fiorentina: i viola avranno anche il diritto di riscatto. Malcuit farà le visite mediche domani con la Fiorentina prima di mettersi a disposizione di Prandelli.