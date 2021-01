IL NAPOLI ASPETTA OSIMHEN E MERTENS

In un’intervista a “Il Mattino”, l’ex attaccante italiano Totò Schillaci ha parlato a proposito dei centravanti a disposizione di Rino Gattuso, soffermandosi sul recupero di Victor Osimhen, attualmente fuori per via della positività al Coronavirus:

“Sarà importantissimo il suo ritorno, a me è piaciuto tanto nelle partite che ha giocato: è un combattente, non si tira mai indietro, lotta su ogni pallone. La sua assenza si sta avvertendo e per il Napoli sarà importante riaverlo.

Mertens? Ha caratteristiche diverso ma anche il suo ritorno sarà importante. Anche la sua assenza sta pesando. Il Napoli in attacco ha tante soluzione, la rosa in tal senso è completa. Petagna? E’ un buon attaccante, ha forza fisica, un uomo d’area, in questa fase può essere fondamentale”.