Il ministro Azzolina e i banchi con le rotelle: “Sono un patrimonio per l’Italia”

Scuola. I banchi con le rotelle, per Lucia Azzolina, resteranno un patrimonio che rimarrà strutturalmente nelle scuole italiane. Il suo messaggio, non è sfuggito agli occhi del leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, attaccando poi la ministra Azzolina con un post sui social – Certo, in futuro li esporranno per ricordare l’incapacità di chi ha governato l’Italia in questa delicata fase.

Continuano le polemiche ai danni della prof.ssa Azzolina, spesso inchiodata da messaggi velenosi. La ministra dell’Istruzione non smette mai di stupire, questa volta però… l’ha sparata grossa!

a cura di Michele Vario