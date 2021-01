Il lockdown e le nuove idee di casa

Nuove idee di casa

Notizie curiose: un giovane studente italiano della UAL Central Saint Martins di Londra sta facendo una ricerca su come è cambiata la nostra percezione della casa durante il primo lockdown, quando tutti eravamo costretti in casa veramente. “Sono interessato a conoscere come gli spazi della casa abbiano assunto nuove funzionalità, e come le nostre azioni quotidiane si siano plasmate a nuovi bisogni. Sto cercando di raggiungere il maggior numero di persone in tutta Italia, per non avere risposte fortemente legate solo alla mia città di origine (Roma).”

Le domande sono semplici ma molto significative perché fanno riflettere appunto su come abbiamo vissuto il primo lockdown: quante persone eravamo in casa, la stanza in cui siamo stati di più in quel periodo, come le stanze hanno cambiato finalità durante il lockdown, in che tipo di casa l’abbiamo vissuto (condominio, villetta autonoma, ecc…), di cosa avevamo bisogno e cosa ci è mancato negli spazi casalinghi, di cosa ci siamo resi conto dopo il lockdown che serve per la nostra vita in casa.

La casa infatti è stata importante e unico spazio di socializzazione in quei giorni, abbiamo imparato anche a conoscere meglio le persone con cui ogni giorno conviviamo (famiglia, compagno/a, marito, moglie) e che diamo per scontato. Crediamo che tutto sia detto, che il rapporto sia ben definito e invece quei 40 giorni e più di convivenza forzata hanno fatto venire fuori i cosiddetti “altarini” (per usare un’ espressione divertente) dei nostri cari. La convivenza mostra sempre aspetti di nuovi delle persone anche di quelle che crediamo di conoscere di più. Questa ricerca ci è sembrata molto divertente, originale, ma anche utile. Per capire anche che rapporto abbiamo con gli spazi della nostra casa, che viviamo quotidianamente sempre di fretta. Riflettere sul quotidiano non è mai scontato.