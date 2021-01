IL LIBRO DI TOMA E BLANDIZZI \"A SUON DI PAROLE\"

Napoli . In questi giorni è arrivato in libreria e su Amazon il volume “A suon di parole” (Guida editori, 2021) del giornalista e scrittore Piero Antonio Toma e del cantautore Lino Blandizzi con due testi autobiografici e un cd contenente 13 canzoni, i cui testi sono stati scritti dal primo e musicati e interpretati dal secondo. Il cd contiene anche un quattordicesimo brano (Vierno vattenne) tratto da una poesia di Luigi Compagnone. Ad arricchire ulteriormente il volume la copertina del graphic designer Vittorio Bongiorno e il contributo di due autorevoli studiosi, l’italianista Matteo Palumbo e il musicologo Vincenzo De Gregorio.

I due autori, ognuno per conto proprio, si raccontano tra avventure e disavventure e come ci sono arrivati.

Le canzoni sono dedicate a temi di attualità. Dal consumo dell’acqua alla tutela dei beni artistici e culturali, dalle immigrazioni all’emigrazione dei giovani, dall’inquinamento dell’ecosistema, come il brano dedicato a Greta Thunberg, alla pandemia di Covid-19.

Tanta roba, dalla fusione di due competenze totalmente diverse. – “La voglia di incontrarsi in strade mai percorse è stata molto forte – dice Blandizzi – un’inaspettata e straordinaria avventura musicale, pur tra corti circuiti, è stata una felice complicità umana e artistica”.

– “Le cose che ci lasciamo dietro di noi, prima o poi ci raggiungono – afferma Toma – e così torna la poesia con una finalità diversa dalle precedenti, ora parole e musica viaggiano insieme, grazie alla sensibilità di un artista come Lino Blandizzi.