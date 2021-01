Il gruppo \"Minori per tutti\" perplesso su costituzione associazione gruppi d\'opposizione

Il gruppo d’opposizione “Minori per tutti” in un comunicato si dichiara perplesso in merito alla costituzione di un coordinamento tra diversi gruppi d’opposizione della Costiera amalfitana. Questo protocollo d’intesa fra le diverse forze di diversi paesi costieri dovrebbe nascere con l’obiettivo di perseguire un confronto, dibattito e partecipazione fra tutti i consiglieri d’opposizione. Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo di “Minori per tutti” constatano però con amarezza che le basi di questo sodalizio sono fragili e emerge invece la voglia di protagonismo di alcuni personaggi che si “ergono” a costruttori ma almeno nei fatti, per quel che riguarda Minori, fanno il contrario di quello che predicano.

Questo atteggiamento ha comportato che due opposizioni di Minori e Maiori non fossero coinvolte e venissero a conoscenza solo tramite le testate online della notizia.

Non è chiaro poi evidenziano i due consiglieri d’opposizione di Minori come far conciliare le esigenze dei diversi paesi con anime politiche così diverse tra loro e con la Conferenza dei sindaci come confrontarsi. Antonio Cioffi e Alberto Parascandono concludono assicurando che la loro porta è sempre aperta a questa associazione. Temono però che se è questa la strada tracciata non possiamo che immaginare che rimarrà nient’altro che un piccolo sentiero.

Valeria Civale