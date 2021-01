Il gruppo “Maiori di nuovo” denuncia con un post: “Maiori come Beirut”

Settimane fa documentammo le conseguenze delle forti mareggiate al porto di Maiori. Girammo anche un video a testimonianza dello stato del luogo in cui la scorsa estate fu sistemato un solarium di cui usufruirono residenti e turisti in una estate anomala a causa dell’epidemia da Covid 19.

Un mese è trascorso e il gruppo d’opposizione “Maiori di nuovo” denuncia con un post sulla pagina ufficiale del gruppo che la situazione è rimasta invariata. Nessun lavoro di ripristino del luogo, in cui molti cittadini e turisti sono soliti passeggiare o attraversare per imbarcarsi al molo durante la stagione estiva, è stato eseguito.

In effetti noi tutti stiamo combattendo una guerra contro un virus subdolo ma lo scenario che si presenta agli occhi di tutti a Maiori è davvero indecoroso e sembra che il porto di Maiori abbia subito un bombardamento aereo.

Il gruppo d’opposizione rileva nel post lo stato di completo abbandono in cui versa l’infrastruttura con ringhiere divelte e cumuli di pietre. La situazione è di pericolo per chiunque si reca in questo luogo.

Non è complicato porre rimedio a questo sfacelo. L’amministrazione, continua il gruppo d’opposizione, si è rivelata negligente. Infatti i tempi sono trascorsi. Maiori di nuovo, conclude il post, già da tempo denunciò gli assembramenti al porto che è ormai diventato terra di nessuno.

Si sollecita l’amministrazione a porvi tempestivo rimedio al fine di evitare l’irreparabile.

Valeria Civale