Il Giorno della Memoria, per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria sono numerose le iniziative promosse per coinvolgere studentesse e studenti nella riflessione sul tema della Shoah. Alle 11.00, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, si terranno le celebrazioni ufficiali della Giornata. Parteciperanno la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la Presidente dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Noemi Di Segni e Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming anche sui profili social del Ministero e in diretta televisiva su Rai Uno. Annunciata anche la presenza del premier Giuseppe Conte.

La cerimonia al Palazzo del Quirinale sarà preceduta, alle 10.30, dalla premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua 19esima edizione e promosso annualmente dal Ministero dell’Istruzione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con la collaborazione dell’Ucei. Il concorso è rivolto a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo con l’obiettivo di promuovere l’approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra le studentesse e gli studenti. Sempre alle 10.30, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma e sulle pagine Facebook della Biblioteca Casa della Memoria e della Storia e del Teatro Biblioteca Quarticciolo partirà, in live streaming, una maratona di incontri, presentazioni editoriali, letture e video a tema, dal Teatro Biblioteca Quarticciolo introdotta da Vittorio Bo.

Gli altri appuntamenti da segnalare sono alle 16.05, la lettura da parte dell’attrice Ottavia Piccolo di brani tratti da L’inferno di Treblinka di Vasilij Grossman; alle 17.10, l’intervista del Commissario Bo a Boris Cyrulnik, autore de La vita dopo Auschwitz. Come sono sopravvissuto alla scomparsa dei miei genitori dopo la Shoah, alle 18.20 il concerto dal vivo Se il cielo fosse bianco di carta a cura del Circolo Gianni Bosio e del Teatro Biblioteca Quarticciolo eseguito da Roberta Bartoletti, Massimo Lella, Luciana Manca, Gabriele e Sara Modigliani; alle 19 a cura del Teatro Biblioteca Quarticciolo in collaborazione con il Centro di Cultura Ebraica, la proiezione del film Pecore in erba, introdotto da Francesca De Sanctis con il regista Alberto Caviglia e Bianca Nappi.