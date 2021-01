Il Foggia interrompe la serie positiva della Casertana che, dopo quattro vittorie consecutive, viene sconfitta dai rossoneri pugliesi per 1-0. Al termine del match un rammaricato Guidi commenta ciò che è avvenuto: C’è rammarico perchè penso che la squadra abbia espresso un buon calcio, ha fatto la partita sempre, per tutta la durata della gara. E’ vero che il Foggia è stato bravo a saper sfruttare quei nostri 3-4 errori sui cui ha costruito poi la partita, sia nell’occasione del gol che nei passaggi errati nostri. Ma la squadra si è espressa bene, siamo mancati forse negli ultimi 20 metri e nell’ultimo passaggio, però penso che sul campo un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. I ragazzi hanno fatto quello che gli era stato chiesto, memori della partita dell’andata, anzi sarebbe meglio dire non giocata all’andata, oggi invece abbiamo dominato il campo. Poi chiaramente dobbiamo essere più bravi a concretizzare e a creare occasioni, ma sapevamo che il Foggia ha questa intensità di pressione e di pressing. Dai numeri si evince che, delle 59 squadre di serie C, è quella che fa più falli e questo è un loro modo di giocare: è un team iper-aggressivo, fatto di giocatori estremamente dinamici, e noi sapevamo di non doverla mettere su quel piano lì. Ci siamo riusciti, facendo girare bene la palla. Rosso e Longo non stavano bene ma sono stati comunque indispensabili: io sono estremamente soddisfatto del primo perché ha bagnato il suo esordio con una buona prestazione mentre il secondo è fondamentale anche per lo spogliatoio. Peccato per gli errori negli ultimi metri, dovevamo essere più veloci negli scambi e cercare soluzioni migliori. La mia paura iniziale era quella della tenuta sul piano atletico, avendo giocato mercoledì. Invece i ragazzi hanno dato una risposta positiva: segno che in questi mesi abbiamo lavorato bene. Lo svantaggio è stato ingiusto perché la partita la stavamo facendo noi ed anche la prima occasione è stata nostra. Ci siamo però anche esposti a due contropiedi che potevano portare al raddoppio del Foggia”.