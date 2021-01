Il doodle di oggi ci ricorda la nascita del Basket. Storia sorrentina di questo sport

Il doodle di Google celebra oggi James Naismith, l’insegnante che inventò il basket 129 anni fa. Oggi si celebra l’anniversario ufficiale della nascita di questo sport. L’insegnante di educazione fisica canadese, ma naturalizzato statunitense, in servizio allo Springfield College, in Massachusetts.

Positanonew vuole in questa occasione ricordare la storia del Basket sorrentino, attraverso immagini e fonti scritte come il volume di Antonino Cuomo Sorrento 1947-2007, attivista storico di questo sport.

Antonino Cesaro – dagli amici detto babboscia – in occasione della gue1Ta 1940/45, da studente d’ingegneria, fu a1TUolato in artiglieria e, conseguito il grado di Sottotenente, fu trasferito in Polizia a Roma. Rientrato dalla guerra, completò gli studi laureandosi in ingegneria, svolgendo un’intensa attività professionale, progettando molti fabbricati ed alberghi, fra cui il Cine-teatro Armida e l’Hotel Carlton. Fu un attivo spmtivo, campione di nuoto e di basket, trasferendo la sua passione atletica in attività diiigenziali, fondatore della “Polispmtiva Sorrento”, cofondatore della “Società Sportiva Sorrento” per l’attività calcistica e della Sezione sorrentina dell’Uomo Qualunque. Per molti anni è stato presidente del Circolo Sorrentino (in piazza Tasso) ed è deceduto il 22 aprile 2008.

Il 27 marzo 1949 è la data che segnò la rinascita del basket

a Sorrento dopo la parentesi bellica.

Ancora una volta fu uno sportivo di razza, che, non potendo

più svolgere la sua attività da atleta, s’impegnò nell’organizzazione,

dandone dimostrazione fino agli ultimi anni di vita.

Intendo parlare dell’ing. Antonino Cesaro (nuotatore e cestista

dell’epoca anteguerra, nella quale prestò il suo servizio, prima

in artiglieria e poi – durante l’occupazione tedesca della Capitale

– nella polizia), il quale con un gruppo di amici (ricordo

particolarmente Mario Schisano e Giacomo Bianchi) fondò la

Polisportiva Sorrento con l’intento di promuovere il basket, iniziando

dal settore femminile (forse ritenendo che potesse ottenere

maggior richiamo) .

Bisognava trovare il campo ed i cesti quali elementi essenziali

ed indispensabili per poter iniziare gli allenamenti. Si trovò

l’occasione sfruttando l’organizzazione (nell’estate 1948) da

parte della Federazione Provinciale della Pallacanestro Italiana

di un torneo di propaganda nell’area della Villa Comunale adibita

a campo di tennis, chiedendo alla sua conclusione di potere

dispone dei cesti trasportati da Napoli, sistemandoli nel cortile

interno de li’ edificio comunale delle Scuole Elementari di via

Vittorio Veneto, gentilnente concesso dal Comune con il nulla

osta della direzione didattica.

Fu costituita la Polisportiva Sorrento, il cui presidente fu

Giacomo Bianchi, il DG Antonino Cesaro ed a me fn affidato

l’incarico di allenatore ; fu rono invitate, alcune giocatrici della

squadra che lo stesso ing. Cesaro aveva allenato negli anni trenta

ed ancora idonee e disponibili: Maria Paolotti e le sorelle Else

ed Adda Cacace. Ad esse fu rono aggiunte Pina Schisano, Titina

Ercolano, Maria Cuomo, Luisa Casola, Giovannella Fiorentino,

Laura Cappuro ed altre ragazze. Gli allenamenti cominciarono

subito per prepararci a pattecipare al campionato di Prima Divisione.

Nei giorni di allenamento bisognava prima tracciare il

campo e poi iniziare gli esercizi, perché si era su “terra battuta”

e la frequenza da pmte dei bambini, n eli’ orm·io scolastico, cancellava

tutte le linee del campo di basket. E si dovette affrontare

un altro ostacolo: l’opposizione di alcuni genitori a fare indossare

alle atlete il pantaloncino corto. Si fece ricorso alla “gonna

pantalone” che superò ogni ostacolo!

L’esordio della squadra di basket femminile avvenne, come

ho detto innanzi, il 27 Marzo 1949 con l’incontro che la vide

opposta a quella del CUS Napoli, il cui esito non fu favorevole

alle sorrentine, che si trovarono di fro nte ad una compagine

molto più esperta. Ma già nella domenica successiva con il Portici

B, ci si rifece con il risultato di 23 a 2.

Intanto nacque l’esigenza di un campo adatto al basket, per

cui fu richiesta, ed ottenuta, dal Comune, l’autorizzazione ad

occupm·e la parte estrema orientale della copertura degli antichi

cisternoni romani. lvi, il presidente ing. Cesaro (a sue spese)

realizzò un rettangolo di gioco (oltre due serie di gradini per

accedervi), usufmendo, come spogliatoio, dell’ ospitalità di una

signora abitante al pri mo piano del complesso edilizio (l’anno

successivo furono costmiti anche gli spogliatoi adiacenti al

campo). La struttura fu intitolata a “Sandro De Lizza”, giocatore

di basket, nella squadra anteguena, caduto durante l’evento

bellico e fu inaugurata l’ Il ottobre 1949.

Contemporanemnente cominciò a nascere il desiderio nei

“maschi” di fmmare una squadra e … si giunse, nel 1950 al

campionato di Prima Divisione ed alle finali provinciali che furono

disputate aTone Annunziata, su di un campo nell’ambito

del “Lido Azzuno”, ospite della compagine locale “La Civetta”

– in piena estate – nelle quali ci si aggiudicò il terzo posto.

La squadra era composta (oltre che dallo scrivente, capitano e

allenatore) da To rquato Schisano, Gaetano e Federico Russo,

Rudy Forcella (un itala-egiziano studente all’Istituto Nautico

“N. Bixio”), Riccardo Fiorentino ed i giovanissimi Pasquale

Nina, Luca Fiorentino, Giorgio De Martino, Antonino Puglia,

Pietro Valente e Vittorio Iannuzzi.

Nell’anno successivo la Polisportiva Sorrento sospese la sua

attività, ma la squadra maschile continuò a garantire la presenza

di Sorrento nel basket campano con l’Associazione Giovanile

Ardita che ebbe in Cannine Sessa il presidente e poté contare

sull’ apporto degli stessi atleti e dopo aver superato la Pmtenio

Av ellino con il punteggio di 26-21, nell’incontro del 16 Luglio1951,

battendo la S. M.E. Napoli, seconda in classifica per

51-14 consolidò il primato e da capolista si guadagnò il diritto

alla finale con la capolista de li’ altro girone, la Polisportiva Portici,

finale che si disputò a Sorrento l’ li Agosto 1951 – nella prima giornata dalla Settimana Sportiva di Fenagosto – e vide

vincitrice la compagine sorrentina per 28-27, così composta

Cuomo (4), Schisano, Forcella (8), Nina ( l O), Valente, De Martino,

Puglia e Russo F. (6).

Purtroppo nella finale regionale che si disputò a Pmtici, l’Ardita

Sorrento fu sfmtunata perché nel primo incontro dovette

incontrare la squadra locale che non riuscì a battere, dovendosi

contentare del terzo posto, conquistato nella seconda partita.

Dopo quell’anno, per nulla negativo, la squadra maschile si

sciolse: lo scrivente e Rudy Forcella andammo a giocare proprio

con il Portici, i fratelli Russo con il CUS Napoli.

I giovani continuarono ad allenarsi e nel 1952 la stessa

Polisportiva Ardita, con presidente Pasquale Nina, partecipò

al campionato “juniores” nel quale, però, nonostante l ‘ultima

netta vittoria sulla “Marcacci” di Napoli, seconda in classifica

(16 Marzo 1952) con il risultato di 40 a 20, non riuscì a superare

la fase eliminatmia. La squadra era composta, oltre che dal

capitano Pasquale Nina, da Luca Fiorentino, Antonino Puglia,

Vittorio Iannuzzi, Giorgio De Martino, Pietro Valente, Somma,

Gargiulo e Irolla.

Contemporaneamente (il 25 Marzo 1952) ripresero gli allenamenti

femminili al “San dro De Lizza”, con innesto di nuove

ragazze (una quindicina di nuovi elementi) che, con costanza

ed assiduità, s’impegnarono ad apprendere gli elementi base

del basket. A fianco a Maria Cuomo, Titina Ercolano, Pina

Schisano e Laura Cappuro, si aggiunsero Giuliana Gargiulo,

Ninì Campa, Teresa e Ottavia Di Leva, Gabriella Franchi, Vera

Gammino, Maria Luisa Gargiulo, Mariella Iacono, Nora Savarese,

Annamaria e Re nata Amati e tante altre.

In campo maschile, nel maggio 1952, iniziò il campionato

diocesano, organizzato dal C.S.I. Sonento, al quale parteciparono

tre squadre di Sonento ed una di Piano di Sonento. La

vincitrice di questo particolare torneo avrebbe disputato le finali

in campo provinciale (sempre nel campo “cattolico”)

Le tre squadre son·entine erano l’Ardita A (Schisano, Nina,

lannuzzi, Fiorentino, De Mmtino, Puglia) e B (Valente, Gargiulo,

Guastafieno, Sessa, Cozzolino, De Luca, Ambrosini, De

Angelis, Cozzolino) e la Cestistica Sorrento (Cuomo, Benaglia,

Castellano, Barbato, Damiano, Acampora, S. D’Esposito, R.

D’Esposito, L Scala, Stmita, Ercolano).

Il campionato finì – nel giugno – con l’Ardita “A”, prima in

classifica, a punteggio pieno ed uno dei suoi atleti, Vittorio Iannuzzi

capolista fra i marcatori con 126 punti, la seconda squadra

della stessa Ardita si classificò al secondo posto, ex aequo

con il S,Nicola.

Gli allenamenti continuavano assiduamente sia per la squadra

maschile che femminile. Spesso le due compagini s’incontravano

e si . . . sfidavano. Ricordo uno di questi confronti, verificatosi

il 7 Aprile 1953 e, attribuendo alle ragazze un punteggio

triplo di quello normale (6 contro 2), la squadra femminile prevalse

88 a 87. Per la verità, dopo il ptimo tempo essendo gli

uomini in vantaggio 25 a 1 8 , entrai io nella squadra femminile

per dare un maggior sostegno e ordine di gioco e per dovere

di . . . cavalleria verso il gentil sesso.

Negli anni Sessanta riprese l’attività cestistica femminile _

nella nuova sistemazione del campo in via Rota nella zona a sud

del rettangolo di gioco per il calcio – e la Polisportiva Sorrento,

con una squadra di giovani promesse affrontò con numerosi

successi il campionato “giovanile” 1965/66. La compagine era

composta da Maria Rosaria Stinca, Teresa e Rosaria Del Giudice,

Anna, Vittoria e Rita Pane, Luciana Coppola, Fortunata

Pollio, Marina Cambi, Teresa Reale, Anna Rosina, Elina Cuomo,

Antonietta Termìniello e Luciana Coppola. Su 1 2 partite la

squadra sonentina ne vinse otto.

Ma poi si aprì un altro periodo di stasi!

Dopo alcuni anni di sosta la Polisportiva Sorrento riprese

l’attività nel 1975, sempre per iniziativa dell’ing. Antonino Cesaro

che riuscì ad unire, intorno a se, alcuni amici appassionati

o ex cestisti, chiamando a collaborare come allenatore Salvatore

Peraino, ex cestista stabiese (faceva anche parte della squadra

locale durante il campionato di prima divisione del l 949/50

allorchè la squadra maschile la incontrò durante il girone eliminatorio).

Si può ben dire che il binomio Cesaro-Peraino abbia

creato le premesse per un periodo di cestismo a Sonento che,

ancora, con tutte le sue proiezioni e con tutti i mutamenti dovuti

al tempo ed alle persone, diede i suoi fmtti, sviluppando subito

un ricchissimo vivaio, con il Centro Coni di Avviamento allo

Sp01t e corsi di minibasket.

L’attività negli anni 1976-80 vide le squadre, maschile e femminile,

militare nei campionati provinciale e regionale, ma fu

quella femminile che tiuscì a raggiungere ambiziosi traguardi.

Nel 1979 fu proprio la squadra femminile, vera perla del vivaio

locale, a guadagnarsi la promozione al campionato nazionale di serie

C. L’allenatore Peraino potè schierare una formazione composta

da Antonella Acampora, Rita Astarita, Rossana Cafiero, Cristina

Colonna, Anna Di Pahna, Sonia Paschetta, Sofia Peraìno, Mmiella

Russo e Barbara Schisano che conquistm·ono la promozione, consentendo

di disputare, dall’ mmo federale 1980/8 1 , il campionato di

setie B con Rossana Cafiero, Anna Di Pahna, Anna Federico, Rita

Palomba, Sonia Paschetta, Sofia Peraino, Mmiella Russo, Barbara

Schisano e M. Rosmia Schisano.

Nel 1982/83 Salvatore Peraino lasciò la guida tecnica della società

e della squadra (creando la Fortitudo Basket) e l’ing. Cesaro,

chiamò a svolgere le funzioni di allenatore Manfredo Fucile che

guidò la squadra per due stagioni, seguito da Nicola Marino.

Devo aggiungere che nel maggio del 2000 a Salvatore Peraino

dal Coni fu assegnata la “stella d’oro” al merito sportivo

(dopo le medaglie di bronzo nel 1977 e di argento nel 1982)

A seguito dell’immatura scomparsa della giovane cestista

Angela Valente (figlia di Pietro, giocatore della squadra maschile

degli anni Cinquanta), in suo onore, il 7-9 Giugno 1985,

fu organizzato un tomeo femminile di basket.

La squadra resse bene i vari campionati e, dopo tre anni di permanenza

in setie B, falli per un soffio la promozione in setie AJ2.

Questo lusinghiero progresso consentì al presidente Cesaro

di acquisire altri “amici del basket” che consentirono un sensibile

rafforzamento della squadra che, nella stagione agonistica

1987/88, guidata dal duo Iannelli-De Caro raggiunse l’ambito

traguardo della serie A/2, con la squadra composta da Anna

Apreda, Sandra Bernelli, Pucci Carbone, Giovanna Cianciaruso,

Anna Di Palma, Chiara Ercolano, Anna Federico,· Emilia

Mascolo, M. Rosaria Schisano, Maria Sica, Orsola Somma e

Maria Trolla. Purtroppo l’insufficienza tecnica delle attrezzatu

re sportive sorrentine (nonostante le prom esse delle Autorità

Amministrive Comunali) misero in condizioni le cestiste sorrentine

di ritornare subito in serie B, donde – dopo aver fallito

il ritorno nella serie superiore nell’ annata 1989/90 per un soffio

– nel 1992 fu retrocessa in serie C, dove sostò un solo anno,

perché nel campionato 1992/93, mantenendo pressocchè la medesima

squadra, ritornò in serie B.

La volontà del presidente, lo zelo delle cestiste e la guida tecnica

di Agostino Mercurio consentì la seconda conquista della

serie AJ2 per l’anno 1997/98. La formazione vincitrice del campionato

1996/97 era composta da Bianca Acampora, Teresa Aiello,

Anna Apreda, Giovanna Balsamo, Carla Colaci, Cristina De

Rosa, Francesca Esposito, Annalisa Negrini, Stefania Pollio, Maria

Troll a, Clelia Va nita, Rosa Viscardi e M. Rosruia Schisano.

Nell’ annata sportiva 1998/99, la squadra ritornò in serie B

(ancora una volta la petmanenza in A/2 durò un solo anno) e

l’ing. Cesaro associò alla presidenza l’ex giocatrice degli anni

’70, Rita Astarita, che già viveva nell’ ambiente cestistico a livello

dirigenziale.

Infatti, insieme a Lucia Di Leva, avevano fondato nel 1995

la Penisola Basket per l’attività sportiva in campo maschile,

partendo con Alessandro Abbisogno, Massimo Costagliola,

Eugenio e Liberato Cuomo, Giacomo De Marrtino, Vincenzo

Esposito, Antonino e Salvatore Gargiulo, Fabio e Marco Percuoco

e Riccardo Vo lpe.

Ovviamente l’inizio dell’attività federale si svolse – nel

1995/96 – in Promozione, ma subito fu conquistato il diritto alla

Serie D, ben figurando fino a disputare nell’annata 1998/99 e

nel 1999/2000 i “play off’, conquistando in quest’ultimo anno

il passaggio in serie C/2 con Massimo Costagliola, Massimo e

Valerio De Simone, Giuseppe e Sergio Esposito, Alfredo Pacegli,

Michele Formisano, Francesco Gargiulo, Silvio Mauriello,

Samuele Messina, Aurelio Orazzo, Gianluca Po!linaro, Francesco

Puzzella, Antonio Ve lotti e Paolo Ziino, guidati da Danilo

Spedaliere.

Purtroppo la permanenza in C/2 durò un solo am1o e la retrocessione

fu decretata nell’ultimo incontro con I’EcDue Angeloni,

a Casetta, dal quale la Penisola Basket uscì sconfitta per 77 a 71,

il 9 Giugno 200 l a Casetta. Da allora sono stati disputati sempre

i campionati in serie D, compmtandosi sempre con molto onore,

classificandosi anche nelle zone alte della classifica.

Nel dicembre 2002, finalmente, il basket sorrentino poté trovare

“casa” in patria, con l’inaugurazione della tensostruttura di

via Marziale, dopo tre anni di “esilio” nel palazzotto dello sport

di Boscoreale. Dopo dieci anni fu il primo impianto sportivo

apetto in Penisola Sorrentina che ha soddisfatto, oltre che alle

compagini sportive , tanti giovani anche per la prospettiva delle

attività scolastiche. E la prima partita nella nuova stmttura vide

la vittoria della Polisportiva Sorrento (serie B femminile) sul

Taranto per 64 a 46.

Nell’ultimo auno la squadra è stata affidata a Luigi Savru·ese

e composta da Alfonso e Luigi Astarita, Vladinlir Blaiotta, Casimiro

Cuomo, Val erio De Simone, Salvatore Di Palma, Claudio

Esposito, Raffaele Fiorentino, Carlo Gagliano, Giuseppe Grimaldi,

Mario Persico, Aldo Pollio, Francesco Puzzella, Alessio

Ruggiero e Paolo Ziino (quest’ultimo in squadra fin dal l997.

Dopo i primi anni la presidenza fu assunta solo da Lucia Di Leva,

essendo Rita Astatita passata a dùigere la Polisportiva Sorrento.

Ma l’attività della Polisportiva Sorrento non si fermò alla prùna

squadra, perché, sempre attenta ai problemi sportivi della gioventù

sorrentina nel campo cestistico, svolse con costrurza una rilevru1te

attività giovanile, sia maschile che femminile, a livello provinciale

e regionale, gestendo anche il Centro CONI di Avviamento allo

Spmt con corsi di minibasket per centinaia di bambini.

La nuova – seconda – società sportiva di pallacanestro sorrentina

nacque nel 1983, per iniziativa di un gmppo di appassionati

spmtivi, guidati da Salvatore Peraino, allenatore benemerito

(ormai “naturalizzato” sonentino) e fu chiamata F ortitudo BK

Sorrento. Iniziò l’attività sia in campo maschile che in quello

femminile, pmtecipando ai campionati a livello provinciale e

regionale.

La squadra maschile, definita “la perla del vivaio” viene

promossa al campionato di Promozione e, n eli’ anno sportivo

successivo, 1986/87, per un soffio non venne raggiunta

la promozione nella serie superiore, cioè nel campionato di

serie D, così come non fn possibile raggiungere la stessa

meta, nonostante l’ingresso nella società di nuovi appassionati

sostenitori che consentirono rinforzare la squadra con

elementi di alto valore tecnico. La promozione in serie D

venne, finalmente, raggiunta a conclusione del campionato

1991/92, anche se, l’inesperienza e l’emozione, non consentirono di permanervi.

Negli anni successivi la Fortitudo s’impegnò maggimmente

nel settore giovanile del cestismo sorrentino attraverso attività

a livello provinciale e regionale, ma particolarmente istituendo,

e gestendo, un Centro Coni di Av viamento allo Sport con corsi

di minibasket per centinaia di “giovanissimi allievi”.

Nell’ anno sportivo 1996/97 la Fortitudo BK Sorrento pmtecipò

ai campionati di l” Divisione Femminile, Cadetti, Allievi,

Propaganda e Trofei minibasket.

Nino Cuomo ricordi di famiglia

IL BASKET

Un’altra attività sportiva, nella quale la nostra famiglia si è distinta, è stata

la pallacanestro, dicendo subito di essere stati seguaci – ed allievi.- _di Antonino

Cesaro. Ricordo ancora, quando, il campo di basket era pos1z10nato,

parallelamente a quello di calcio (quest’ultimo ancora disteso in senso inver~

so a quello attuale, in direzione est-ovest) ed io frequentavo, ragazzmo, gh

allenamenti e le partite con mio cugino. .

Così nacque la mia passione per il basket e, nel 1949, quando Antomno

Cesaro con Mario Schisano e Giacomo Bianchi costituirono la Polisportiva

Sorrento io assunsi l’incarico di allenatore. Si era svolto un torneo fra squadre

femr:iinili non locali adattando a campo di basket l’ex campo di tennis,

‘ . . ‘ nella villa comunale , ormai dismesso e rinacque l’ardore per questa atti vit. a

spo1tiva. Iniziammo con la squadra femminile di cui facevano parte Mana

Paolotti e le sorelle Else ed Adda Cacace, della squadra della fine degli anni

’30 e le nuove: Maria (mia sorella), Pina Schisano, Titina Ercolano, Luisa

Casola, Giovannella Fiorentino, Laura Cappuro ed altre ragazze.

I primi passi di questa squadra si svolsero nell’area interna dell’edificio

scolastico elementare in via Vittorio Veneto, che ogni volta bisogna innaffiare

( essendo di terreno battuto) e tracciare le linee del campo ( ci si spogliava

nella ex palestra coperta, insufficiente per il basket). Per affrontare un campionato

era necessario un campo diverso e più idoneo. Così Antonino Cesara

chiese, ed ottenne dal Comune, una parte dell’area di copertura degli antichi

cisternoni romani, con ingresso dal corso Italia 211 (Palazzo Spasiano) ed

utilizzando come spogliatoio una camera messa a disposizione da una signora

del palazzo. Antonino Cesara realizzò a sue spese un’area di cemento

(ricordo il grande consumo delle scarpe di basket), ai margini della quale, poi

fu elevato uno spogliatoio, più che necessario quando iniziarono le partite

di campionato. La struttura fu intitolata a “Sandro De Lizza”, cestista della

squadra sorrentina degli anni trenta, caduto nella guerra 1940/45.

Inutile dire che la partecipazione di Maria era più che determinante nel

rendimento della squadra che, nel 1950, conquistò su1Io stesso campo il titolo

provinciale femminile di Prima Divisione, battendo la squadra di Portici, con

la quale, però, quindici giorni dopo, perdette l’incontro per il titolo regionale.

Intanto cominciò a nascere il desiderio di fmmare una squadra maschile

ed io ero impegnato come allenatore e come giocatore quattro giorni alla settimana.

Era il periodo in cui ero passato dall’ingegneria alla giurisprudenza e

potevo disporre delle ore pomeridiane per gli allenamenti. Per la verità nostro

padre (sia per me che per gli altri fratelli e sorelle) non opponeva ostacoli per

farci frequentare le attività sportive!

Con la squadra maschile della Polisportiva “Sorrento” iniziammo, nel

1950, dalla Prima Divisione. La squadra era composta da Torquato Schisano

dai fratelli Gaetano e Federico Russo, Rudy Forcella (un italo-egiziano eh~

frequentava, quell’anno, l’Istituto Nautivo “N. Bixio” di Piano di Sorrento),

Riccardo Fiorentino ed un gruppo di giovani: Pasquale Nina, Luca Fiorentino,

Giorgio De Martino, Antonino Puglia, Pietro Valente e Vittorio Iannuzzi.

Il campionato si concluse con le finali provinciali, che si disputarono sul campo

del “Lido azzurro” a Torre Annunziata, dove ci piazzammo al terzo posto.

In quell’anno a Palermo si disputò un torneo-campionato di Centro-Sud

ed io feci parte della rappresentativa campana, che vinse il torneo battendo

in finale la squadra dell’Abruzzo. Ricordo che partimmo il 26 luglio con la

nave, di sera dal porto di Napoli, dormendo a bordo nelle scialuppe di sai vataggio.

Al mattino, a Sorrento, ero andato al mare e, come al solito giocavamo

a palla a nuoto. Durante la partita Nino Gargiulo con un’unghiata

mi membrana che copre l’occhio destro e fui costretto a ricorrere all’Ospedale

ove ricevetti un punto. Ovviamente, recandomi a Napoli, nel salire a bordo

della nave per Palermo nascosi l’incidente per non correre il rischio di essere

]asciato a Napoli. A Palermo poi andò tutto bene: imparammo a mangiare le

brioche con il gelato!

Purtroppo, l’anno successivo, la Polisportiva “Sorrento” non svolse attività

ed il basket maschile si trasformò in Associazione Giovanile “Ardita” che,

sempre in Prima Divisione, conquistò il titolo provinciale, proprio a Sorrento,

nel programma della “Settimana Sportiva di Ferragosto”, ma si dovette

contentare del terzo posto nelle finali regionali, disputatesi a Port1c1, dove

avemmo la sfortuna di incontrare, nella semifinale, la squadra locale.

Ho svolto attività cestistica anche in campo universitario facendo parte

della squadra della facoltà di giurisprudenza, distinguendomi nel ruolo di

play. Quando mi fidanzai con Rosa, fui invitato da Suor Alfonsa (suora d’Ivrea,

sorella di Padre Modesto Russo, francescano, del convento d1 Sorrento,

che io frequentavo quando ero bambino, parente dei Russo, hotel Capn, Conca

Park e Sorrento Palace), di istruire in pallacanestro le ragazze che frequentavano

il laboratorio dove imparava a ricamare, e ricamava, Maria la sorella.

Anche dopo la laurea ed il fidanzamento con Rosa ho continuato ad allenare

una seconda squadra femminile, con la quale raggiunsi notevoli soddisfazioni.

Di questa seconda squadra facevano parte, oltre ad Elina, mia sorella

(che, mancina, era molto brava), Rosita Cacace (cugina di Rosa) e k sorelle

di Rosa, Annuccia e Vittoria; Ottavia Di Leva, Camilla Cacace, Amta Le1gh,

Antonietta Celentano, Rosaria Donatantonio, Andreina Esposito, Anna Rosina

ed altre. Con queste ragazze abbiamo partecipato al campionato regionale

1961/62.

Molte altre sono state le ragazze che hanno frequentato i miei allenamenti,

al campo “De Lizza” sui cisternoni romani al palazzo Spasiano, fra cui Rosellina

Gargiulo (futura Presidente dell’Amministrazione Provinciale d1 Napoh)

e Giuliana Gargiulo (giornalista e scrittrice).