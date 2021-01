Il debutto in Borsa a Milano e Parigi per Stellantis – Grande opportunità per il settore auto, un traguardo storico

Milano – Oggi, 18 gennaio 2021, risulta essere un giorno importante per il settore automobilistico visto l’esordio a Milano e Parigi del nuovo gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa: Stellantis. In prima seduta, i primi passi della nuova realtà marcano il segno positivo, superando la soglia dei 13 euro per azione.

Il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Carlo Tavares, hanno suonato la campanella come da tradizione, seguito dall’avvio delle contrattazioni. Un nuovo inizio, un traguardo storico per il settore automobilistico e non solo, un’opportunità straordinaria per il presente e soprattutto per il futuro industriale. La fusione tra Fca e Peugeot rappresenta un valore aggiunto per il mercato auto, completata il 16 gennaio 2021. Stellantis, quarto gruppo automobilistico del mondo, avrà a disposizione 400 mila dipendenti e 14 marchi oltre un fatturato che sfiora i 200 miliardi grazie a 8,7 milioni di auto vendute.

a cura di Michele Vario