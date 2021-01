Il Covid non ferma il prezzo delle case, è il momento di investire. Il punto di Progetto Casa di Paola d’ Esposito “Secondo l’indice del portale immobiliare, per la prima volta dopo 7 anni di ribassi, i prezzi delle abitazioni in vendita in Italia sono aumentati. Il trend positivo delle quotazioni immobiliari investe la metà delle regioni italiane con il primato in Lombardia (9,2%) seguita da Emilia-Romagna (3%) e Lazio (2,2%).”

“Le nostre zone , fra la Costa d’ Amalfi e Sorrento , saranno sempre appetibili per la loro attrattiva turistica e per la qualità della vita. Questo è il momento di investire, anche perchè dopo l’arrivo del vaccino, anche se l’economia non verrà sbloccata subito, sta riprendendo la fiducia” , dice Paola d’ Esposito di Progetto Casa Immobiliare agenzia di Piano di Sorrento che opera in Campania, fra le province di Salerno e Napoli, Costiera amalfitana e Penisola sorrentina “Con l’occasione auguro buon anno a tutti ”

