Il Covid in Campania fa ancora paura: deceduti altri 4 anziani, una anche a Piano di Sorrento. A fornire tutti i dettagli in un articolo di Metropolis sono Vincenzo Lamberti e Giovanna Salvati. Aumenta in maniera vertiginosa il numero dei morti per Covid a Torre Annunziata. Tre anziani, deceduti nelle ultime 72 ore, fanno scattare l’allarme in città. È un dato preoccupante quello che arriva dalla cittadina dove solo ieri sono stati aggiornati i dati sulle persone decedute per Covid-19. Tre anziani, due che si stavano curando a casa perché asintomatici ma le cui condizioni si sono poi aggravate, e una terza invece ricoverata all’ospedale di Boscotrecase, al Covid center. Ma il dato che preoccupa è che i casi di contagi più che triplicati in appena tre settimane. L’elemento allarmante viene da Torre Annunziata ed è evidenziato, dalla stessa amministrazione comunale, che pur non parlando esplicitamente di ‘’effetto Natale’’ per la città vesuviana, evidenzia come ‘’i dati che ci vengono forniti quotidianamente dall’unità operativa di prevenzione collettiva dell’Asl Napoli 3 Sud testimoniano un consistente aumento di contagi. Basti pensare che siamo passati dai 125 soggetti positivi dello scorso 4 gennaio, ai 432 di ieri, con un incremento di 307 casi in appena venti giorni’’. E’ proprio l’unità di crisi del Comune ad annunciare le nuove tre vittime: “Siamo purtroppo costretti a piangere altri tre nostri concittadini che sono scomparsi a causa del Covid” proseguono dal Comune.

La situazione è grave anche a Torre del Greco che, ieri, ha fatto contare l’87esima vittima dall’inizio della seconda ondata. Si tratta di un’anziana di 87anni, mentre i positivi in più nella sola giornata di ieri sono stati altri 16.

La curva dei contagi, a dispetto di quanto sta accadendo in Italia e nella stessa Campania, sembra crescere nell’area Vesuviana e nelle zone limitrofe. Così come Torre Annunziata, anche Castellammare deve fare i conti con un’impennata dei nuovi casi. Il bollettino di ieri infatti mette nero su bianco la presenza di 63 cittadini risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 22 al 25 gennaio 2021. “39 di essi presentano sintomi lievi della malattia, i restanti sono asintomatici” scrive il sindaco Cimmino nella sua nota quotidiana. “Tra i nuovi contagiati ci sono sei cittadini tra i 4 ed i 13 anni, mentre i guariti per lo stesso periodo sono 22. Tra di essi quattro stabiesi tra i 4 ed i 16 anni” le parole del sindaco. I dubbi, però, sono tutti legati al fatto che per Castellammare vi sia una sorta di “buco nero” legato alla sorte dei positivi. L’elenco dei guariti, infatti, viene aggiornato dall’Asl con una lentezza esasperante. E questo determina una situazione di precarietà nello stabilire cosa stia realmente accadendo. I numeri salgono, intanto, anche in Penisola sorrentina: contagi in più per Sorrento e Massa Lubrense. “Scontiamo gli errori e gli assembramenti durante le feste natalzie” l’accusa del sindaco di Piano, Vincenzo Iaccarino. Anche nel Vesuviano, fatta eccezione per la città di San Giuseppe, i positivi sono sempre di più in ogni città. Risale la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell’Unità Di Crisi delle ultime 24 ore i positivi sono 754 (24 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 7 sintomatici. Il rapporto positivi/test cresce fino all’8,99% rispetto al 6,59& di ieri. Venti le persone che sono decedute mentre i guariti sono 646. Sono 105 le persone in terapia intensiva su una disponibilità di 656 posti letto disponibili.