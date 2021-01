Il Consulente Matrimoniale. Audio-sketch di Ambrogio Coppola

Ambrogio Coppola è il direttore dei corsi presso l’UNITRE di Piano, la sua passione e maestria è il teatro in tutte le sue forme. Da ragazzino calca le scene della Cantata dei Pastori a San Giuseppe,nella parte di Benino, negli ultimi anni collabora con la Compagnia teatrale di San Giuseppe. In grado di produrre dal copione alla sceneggiatura, dalla recita all’approntamento tecnico. In questo periodo di covid, in cui gli incontri del laboratorio teatrale all’UNITRE e tutto il teatro in Penisola Sorrentina ,sono sospesi, egli si diletta in solitaria , confezionando chicche da fruire sui social. Sono tantissimi i followers che si complimenti e lo incitano a proseguire . Un preludio al Carnevale, allo scherzo, alla risata necessaria mai come in questo tempo sospeso. Il progetto prevede lanci settimanali, alcuni in coppia con Sisa altri in assolo o monologo.