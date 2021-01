Il Congresso americano ha certificato la vittoria di Biden

Il Congresso Usa presieduto dal vicepresidente Mike Pence ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden, che ha avuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 ottenuti da Donald Trump. Il presidente uscente ha assicurato in una dichiarazione che il trasferimento di poteri sarà “ordinato”. “Anche se sono completamente in disaccordo con il risultato delle elezioni, e i fatti lo confermano” ha detto, “ci sarà una transizione ordinata il 20 gennaio”.

Dopo però ha aggiunto che la certificazione della vittoria di Biden rappresenta “la fine del più grande mandato della storia presidenziale, ma è solo l’inizio della nostra lotta per rendere l’America di nuovo grande”. Con il conteggio dei voti del Vermont (3 voti per Biden) i voti hanno superato la maggioranza richiesta di 270 confermando il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris alla Casa Bianca.

“L’annuncio del risultato del voto da parte del presidente del Senato deve essere considerato come sufficiente proclamazione delle persone elette presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, con mandato a partire dal 20 gennaio 2021”, ha dichiarato Pence dopo la certificazione del voto al Congresso. “Ora toniamo al lavoro”, ha aggiunto il vicepresidente Usa.

La certificazione avviene dopo l’attacco di ieri alla sede del Congresso a Capitol Hill da parte di un gruppo di sostenitori di Donald Trump, per cercare di ostacolare i lavori degli eletti. Normalmente, la certificazione da parte delle due Camere in sessione congiunta è considerata un passaggio di routine della transizione fra un presidente e l’altro; ma quest’anno la procedura ha assunto una particolare rilevanza dopo le proteste del presidente uscente e il suo mancato riconoscimento della sconfitta elettorale. Ieri lo stesso Trump si era rivolto ai suoi sostenitori più agguerriti, riuniti a Washington per fare pressioni sulle camere, e dopo il suo comizio c’è stato l’attacco al Congresso.

Il post di Giuseppe Conte: “Il Congresso americano ha certificato la vittoria elettorale di Joe Biden. Non vediamo l’ora di lavorare assieme al Presidente Biden e alla Vice Presidente Kamala Harris per promuovere insieme un’agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusion”.