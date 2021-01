Il concorso del Rotary Club Sorrento premia i giovani. Ecco come partecipare

Riceviamo e pubblichiamo

Il Rotary Club Sorrento, in occasione dell’anno dedicato alla “Sostenibilità Ambientale”, da sempre impegnato in prima linea nella diffusione tra i giovani della Penisola Sorrentina delle problematiche ambientali, a sensibilizzare i giovani ad un maggior rispetto dell’ambiente e ad indicare le regole che sono alla base di un comportamento ecosostenibile.

A tal fine, anche per stimolare il senso di responsabilità e consapevolezza sugli effetti e le ripercussioni che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere, il Rotary Club Sorrento ha inteso bandire un concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”, che prevede l’assegnazione di Premi di Studio, rivolto a studenti degli ultimi due anni di corso delle Scuole Superiori, a studenti universitari, nonché ai giovani liberi professionisti di età non superiore a 35 anni della Penisola Sorrentina (CLICCA QUI per scaricare il bando del concorso).

Le domande di iscrizione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 25 gennaio 2021, con consegna degli elaborati fissata al 10 aprile 2021 (CLICCA QUI per scaricare il regolamento del concorso).