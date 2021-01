Il Comune di Sant’Agnello e MSC Foundation donano al reparto di ostetricia e neonatologia 400 test rapidi.

Il Comune di Sant’Agnello e MSC Foundation hanno donato al reparto di ostetricia e alla neonatologia degli Ospedali Riuniti della Penisola sorrentina 400 test rapidi per la diagnosi del covid-19.

I test servono a consentire la presenza in sala parto dei papà. Questo intervento di umanizzazione delle cure riveste un ruolo molto importante soprattutto in questo periodo di difficoltà in cui le partorienti rischiano di vivere l’evento nascita in solitudine.

Non ringrazieremo mai abbastanza la MSC Foundation per l’impegno costante a favore dei nostri territori nel corso dell’emergenza sanitaria.