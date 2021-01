Il commissario Ricciardi. Un motivo in più per non perderlo

Stasera va on onda in TV il Commissario Ricciardi, uno dei motivo per cui non dobbiamo perdercelo è la presenza tra gli attori non protagonisti di Gianfranco Capodilupo, sorrentino doc.

Abituati a vedere sul suo profilo panorami e luoghi inusitati, suggerimenti per escursioni, ed altro, improvvisamente scompare. Qualche settimana di buio. Poi improvvisamente salta fuori, senza barba, in abiti d’epoca, foto in bianco e nero ed invita gli amici e seguire la serie TV. A sentirlo al telefono, dice, no, ma io sono una delle tante comparse. Una esperienza interessante, di arricchimento per il mio lavoro di fotografo, poi ti racconterò.