II Benevento crollla a Crotone con gi errori di Glik

In difesa Dijdji preferito aLuperto. Pippo Inzaghi conferma Lapadula in attacco, alle sue spalle Roberto Insigne e Sau. Ionita prende il posto di Schiattarella, fermato dal coronavirus In difesa ancora Tuia con Glik, e Caldirola in panchina. Il Crotone trova il gol dopo 4′: Pedro Pereira corre sulla sinistra e crossa a centro area dove Glick per anticipare Simy devia nella sua porta. Il Benevento spinge e all’11 il pari sembra cosa fatta: Lapadula libera Sau davanti a Cordaz ma il tiro dell’attaccante è ribattuto da un intervento alla disperata di Dijdji. Il Crotone così colpisce in contropiede: al 28′ Rivière si porta a spasso la difesa sannita e offre a Vulic la palla del gol, Glick riesce a intervenire (forse commettendo fallo da rigore) ma offre a Simy la palla facile del 2-0. Il Benevento non si arrende e costruisce due palle gol importanti sventate dal portiere rossoblù: Nel secondo tempo non cambia il registro della gara. Il Benevento è sempre in attacco (alla fine saranno 22 le conclusioni di cui 5 in porta) mentre il Crotone attende nella sua metà campo pronto a ripartire. Accade al 9′ quando Pedro Pereira ruba palla a Sau e si invola sulla fascia mettendo in mezzo dove Simy in spaccata segna la rete del 3-0. Il Crotone manovra in scioltezza ed al 20′ trova il quarto gol grazie ad un’azione corale conclusa da un tiro da fuori area di Vulic.Inzaghi cambia inserendo anche IagoFalque ed è proprio il nuovo entrato al 37′ a segnare il gol della bandiera per i Sanniti..