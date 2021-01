Ieri la Rai straordinaria con Eduardo De Filippo. Meravigliosa la storia d’amore con Isabella Quarantotti fra Isca e Positano

Eduardo De Filippo con Isabella Quarantotti nel mare fra l’isola Isca di Massa Lubrense e Positano. Un percorso nella storia del teatro, di Napoli, d’Italia quello che è stato trasmesso in televisione . Quando la Rai fa Cultura, rende davvero un servizio ai cittadini . Un documentario straordinario che va in profondità e parla all’anima. Dietro la meravigliosa storia d’amore con Isabella Quarantotti grandi sofferenze e la storia del teatro.

n occasione dei 120 anni dalla nascita di Eduardo De Filippo, Rai Documentari presenta, ieri sera alle 23.40 su Rai1, “Il nostro Eduardo”, un racconto inedito e intimo del grande attore napoletano attraverso la sua famiglia, dalla viva voce dei nipoti. Matteo, Tommaso e Luisella hanno aperto i cassetti di casa e tirato fuori fotografie e filmini inediti, insieme a tante lettere, scoprendo il volto intimo e inedito di Eduardo, lontano dalle rappresentazioni spesso trasfigurate dal tempo.

Il documentario è preceduto dal ricordo di Marisa Laurito in cui l’attrice napoletana rievoca con commozione il suo incontro a 21 anni e l’ingaggio nella compagnia di Eduardo. La regia di Didi Gnocchi e Michele Mally – mette in evidenza tutto ciò che nell’opera di Eduardo, ma anche nella sua attitudine alla vita, è estremamente contemporaneo. Le sue commedie, considerate un classico del Teatro, hanno contenuti e significati che arrivano a noi con la stessa forza dell’epoca in cui sono stati scritti. Eduardo mette in scena con estrema semplicità temi universali e sempre attuali: la crisi della famiglia, il rapporto tra padri e figli e tra uomo e donna, il disagio nella perdita dei valori, le tensioni e i conflitti individuali, il senso del dovere e la vendetta; ma soprattutto la ricerca della verità, che dia senso alla vita di tutti i giorni, scoprendo falsità e inganni generati sia dalle debolezze dell’uomo che dall’inasprimento e dalla competitività della società.

Nel racconto traspare un Eduardo che vede lontano dentro e fuori dalla famiglia, dalla società e da sé stesso. Il teatro è il luogo della sua vita: è l’unico posto dove trova pace perché lì, e nelle ore in cui scrive le sue commedie, riesce a sciogliere e risolvere i nodi dell’esistenza e del suo trauma di figlio illegittimo, insieme ai fratelli Peppino e Titina, di Eduardo Scarpetta, il più famoso attore e commediografo dell’epoca. Il teatro, cura e terapia della sua anima, diventa così uno straordinario osservatorio delle anime dell’uomo moderno, volubile, pronto al compromesso, contraddittorio, fragile, ma sempre in cerca di una via d’uscita, anche grazie alla forza dell’immaginazione, che restituisca l’armonia mancata nella sua infanzia.

Eduardo ci parla con una lingua che non ha bisogno di nessun intervento di ‘modernizzazione’.

“È questo l’Eduardo che i suoi nipoti ci raccontano ne “Il nostro Eduardo”, che grazie a Rai Documentari, sarà trasmesso sulla prima rete RAI e condiviso con il grande pubblico” commenta Didi Gnocchi, sceneggiatrice e regista del documentario. “Un Eduardo precursore dei tempi, la cui creatività, che parte da Napoli per arrivare al mondo intero, riesce a parlare a tutti con un’apparente semplicità che cela la grandezza universale di questo uomo e del suo teatro”. Noi abbiamo rivissuto anche quei momenti quando nella perla della Costiera amalfitana Isabella Quarantotti si ritirava alla Sponda.

