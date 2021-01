Idee primi per gennaio: la ricetta del Risotto al radicchio rosso e gorgonzola

Il Risotto al radicchio rosso e gorgonzola è un primo piatto buonissimo, con un profumo che invita alla prima forchettata, quando è ancora caldo, ben mantecato e cremoso! È una ricetta di primo piatto di grande effetto pur nella sua relativa semplicità e velocità di realizzazione (è pur sempre un risotto, quindi alcuni step nella preparazione sono d’obbligo!). Basteranno pochi accorgimenti (come un buon soffritto e una buona mantecatura) per portare in tavola un Risotto al radicchio rosso e gorgonzola che farà felici i vostri invitati e tutti gli amanti di una pietanza classica che non passa mai di moda, fiore all’occhiello della cucina italiana.

Il Risotto al radicchio rosso e gorgonzola è apprezzatissimo da tutti perché è un piatto morbido e cremoso, dal gusto delicato e avvolgente, capace di far venire l’acquolina in bocca al solo profumo. Questo primo di riso è un’idea vincente, un vero tripudio di sapori che vi conquisterà forchettata dopo forchettata. Il Risotto al radicchio rosso e gorgonzola sarà ancora più buono se utilizzerete ingredienti freschissimi: il connubio fra questi renderà il vostro piatto una portata di grande effetto. Inoltre, la mantecatura serve a legare meglio insieme tutti gli ingredienti, regalando alla vostra creazione una cremosità davvero invitante. Buon viaggio, allora, con questa ricetta, nella semplice e buona tavola del Belpaese.

Ingredienti

2 cucchiai di Olio extravergine di oliva (per soffriggere) Sale e Pepe

Preparazione

• Sbucciate la cipolla, tritatela finemente e fatela appassire con l’olio in una padella capiente (tipo saltapasta), per 4-5 minuti a fuoco basso e sempre mescolando.

• Aggiungete il riso, fatelo tostare per un paio di minuti a fuoco vivace, poi unite il vino e fatelo sfumare. Versate poco alla volta il brodo bollente e cuocete a fuoco moderato per 10 minuti, mescolando ogni tanto.

• Nel frattempo mondate, lavate il radicchio e tagliatelo a striscioline.

• In una padella fate soffriggere l’aglio tritato finemente con un filo di olio, per 1-2 minuti a fuoco basso. Aggiungete il radicchio preparato (tenetene da parte una manciata per la decorazione finale), condite con un pizzico di sale e pepe e cuocetelo per circa 5 minuti; poi spegnete e tenete in caldo.

• Unite il radicchio cotto al riso e continuate la cottura per 5-6 minuti, rimestando delicatamente. Alla fine aggiungete il gorgonzola a pezzetti, regolate di sale, mettete il coperchio e fate mantecare per 2 minuti circa. Aggiungete le striscioline di radicchio tenuto da parte, mescolate bene e servite.