I webinar di Storia della Musica del liceo musicale “F. Grandi” di Sorrento. Prossimo appuntamento il Canto Gregoriano

Seguitissimi i webinar di Storia della Musica del Liceo Artistico-Musicale “F. Grandi” di Sorrento organizzati dalla prof.ssa Olga Laudonia. Il prossimo appuntamento è con il Canto Gregoriano relato dalla prof Taipina dell’Istituto Gregoriano di Lisbona , il 15 gennaio 2021. Intanto l’incontro di ieri 8 gennaio, “Il motivo pastorale in musica tra sacro e profano, Oriente e Occidente”, ha riscontrato buona attenzione da parte degli studenti e non, che hanno partecipanti.

Per prenotarsi al webinar, è sufficiente compilare ed inviare il modulo online al seguente link:

https://forms.gle/aBUKnapd2khpyJhr9 I posti sono limitati.

Positanonews sostenitore della musica e supporter del Liceo Grandi, ha ripreso la relazione webinar e la ripropone sul canale dedicato youtube, per diffondere ulteriormente e far conoscere. Ricordiamo che il Liceo Grandi è frequentatissimo non solo dai ragazzi della Penisola Sorrentina, ma anche dalla costa Amalfitana, da dove arrivano quotidianamente, in tempi normali, vari pulmann.