I ristoratori di Salerno protestano . Ristoranti aperti a cena da domani

Questa crisi sanitaria ma anche economica e sociale ha colpito come ben sappiamo duramente anche i ristoranti . L’ Italia è stata divisa a colori secondo il livello di rischio dell’epidemia. Molti matrimoni e eventi sono stati cancellati con inevitabili ripercussioni sul settore .

Non tutti i dipendenti di queste attività hanno ricevuto gli aiuti economici e la cassa integrazione.

L’ Acs ha quindi deciso come riporta ” Le Cronache ” di aderire all’iniziativa di Tutela Nazionale Imprese e alla protesta promossa.

Da giovedì 14 gennaio i ristoranti a Salerno. rimarranno quindi aperti anche a cena .

Valeria Civale