I cento anni di nonna Nicoletta: gli auguri del sindaco di Agerola

E’ un giorno particolare per la signora Nicoletta Milo di Agerola nata l’11 gennaio 1921, e che oggi raggiunge lo splendido traguardo dei 100 anni.

Nella targa commemorativa che il sindaco Luca Mascolo ha regalato a nonna Nicoletta vi è inciso una dedica personalizzata.

Il traguardo dei cento anni è una vera Benedizione del Signore. L’esperienza accumulata con lo scorrere tempo, i sacrifici necessari a tirare avanti nei momenti difficili, il duro e silenzioso lavoro per garantire il bene materiale e spirituale alla tua famiglia, sono per noi una fonte inesauribile di ispirazione per trascorrere su questa Terra un’esistenza sana, vera e pura.

Auguri per ancora molti altri anni pieni di ogni bene. Con tutto il cuore, cara Nicoletta