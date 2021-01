Hotel Eufemia: l’albergo dei tradimenti. Marito filma in diretta moglie e amante, il video spopola sui social.

L’Hotel Eufemia, nell’Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è diventato immediatamente un fenomeno social. Perché? Grazie ad un tradimento.

Un marito, infatti, ha scoperto che sua moglie lo tradiva e si è precipitato in albergo per beccarla con l’amante, filmare tutto e pubblicare il video in diretta sui social.

A questo punto, non solo tutta Palermo ma l’Italia intera ha potuto constatare questo tradimento.

Da quanto di apprende, il marito tradito è venuto a sapere dell’incontro tra i due da una terza persona, poi è stato accompagnato da un amico di famiglia che si è proposto per aiutare a dirimere la questione che, a quanto sembra, andrebbe avanti da tempo, tanto che i due amanti vengono definiti come “innamorati”.

Fino a prima del video, l’Hotel Eufemia era un comunissimo albergo fuori zona. Mai ci si sarebbe aspettati che sarebbe diventato tanto celebre. Infatti, secondo quanto ha dichiarato un dipendente, il centralino in reception è impazzito. Sono arrivate centinaia di chiamate, per lo più scherzi telefonici, per prenotare una stanza o, semplicemente, per sentirsi dire “Hotel Eufemia”.

Un po’ di pubblicità che, a prescindere da tutto, in questo periodo così difficile per il settore turistico fa sicuramente bene.