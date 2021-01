Graziano Pellè chiede la mano alla fidanzata: proposta da sogno a Dubai per Viky Varga. Lei ha detto sì e, dopo l’addio allo Shandong e in attesa di capire quale maglia vestirà, Graziano Pellè pianifica le nozze… in Italia. Il calciatore azzurro, che ha da poco lasciato la Cina ed è sul mercato (nel mirino della Juventus), ha stupito tutti con una proposta di matrimonio da favola a Dubai alla sua fidanzata, l’influencer ungherese Viky Varga, con cui fa coppia da 8 anni. E chissà che dopo il sì di Viktoria arrivi anche quello di Pellè alla Vecchia Signora.

Ha scelto un luogo romantico sul “tetto” di un lussuoso hotel di Dubai, una tavola apparecchiata solo per due e lui che si inginocchia ai piedi della bella modella e influencer dalla lunga chioma bionda. Un anello da urlo e un’emozione palpabile nei video postati dalla coppia sui social. Lei che si stringe a lui e dice sì e tanti baci e balli romantici a suggellare la dichiarazione d’amore.

Dopo un periodo in Cina, in cui ha segnato 63 gol nello Shandong il calciatore 35enne di origini salentine ha regalato una vacanza negli Emirati alla fidanzata, 29 anni, con una bella e inaspettata sorpresa. “Voglio ringraziare Graziano per la migliore proposta e l’anello più bello che avrei mai potuto immaginare. Hai fatto un ottimo lavoro nell’organizzare tutto… Non riesco ancora a credere che tu sia riuscito a includere tutta la nostra famiglia e gli amici. Era semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire” ha risposto sui social la influencer.

