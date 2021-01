Grande successo della campagna di prevenzione con i test antigenici, dalla Msc Foundation altri 10mila tamponi ai Comuni di Sorrento e Sant’Agnello.

I Comuni di Sorrento e Sant’Agnello, visti i risultati della campagna epidemiologica diffusa attuata dallo scorso 10 dicembre sul loro territorio, e le modalità di attuazione della stessa che hanno consentito, ad oggi, l’utilizzo di oltre l’80 per cento della dotazione iniziale, si sono rivolti, con la collaborazione della Fondazione Sorrento, ad Msc Foundation, per ottenere una ulteriore fornitura di 10mila test antigenici per continuare la campagna di rilevazione della diffusione del contagio da Covid-19.

“Msc, come al solito, ha risposto “presente” ed i test sono arrivati, a conferma di una attenzione e disponibilità nei confronti del territorio totale e straordinaria – sottolineano i sindaci di Sorrento, Massimo Coppola e di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani e l’ad della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. La campagna in corso, quindi, continuerà con l’obiettivo di creare le condizioni per affrontare ed affiancare la ripartenza economica, aspettando il piano di vaccinazione. Si conferma la presenza di Msc in questa fase pandemica, fin dall’inizio, a favore del territorio peninsulare e dei suoi abitanti. Rimarcare ciò pubblicamente è un atto dovuto”.