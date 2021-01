Grande Liliana Miccio , migliore d’inverno della Serie A2 del Sud

Minori, Costiera amalfitana. Un bel riconoscimento per la nostra Liliana Miccio l’MVP (Most Valuable Player) , insomma la migliore della della Serie A2 girone Sud d’inverno . La cestista in forza alla Polisportiva Galli continua a farci entusiasmare in Costa d’ Amalfi, un periodo difficile anche per lo sport a causa del Covid.

Miccio ha talento, ma soprattutto leadership al forte gruppo della grande esperienza accumulata in questi anni. Determinata e grintosa, di grande esperienza e classe.

La cestista, guardia di metri 1,81, è reduce da un ottimo debutto nella serie A1 del Basket Palermo, dove ha messo insieme 9 punti di media in 19 presenze.

Nella precedente stagione (2018-2019), sempre nel Palermo, è stata indiscussa protagonista della cavalcata della formazione di Coppa con 15 punti e 3 rimbalzi di media a partita, conquistando il titolo di Mvp del girone Sud (E’ il premio conferito dalla Lega Basket Serie A1- Fip Mvp al miglior giocatore della stagione regolare). Liliana Miccio originaria di Minori in Costa d’ Amalfi è nata a Cava de’ Tirreni, nel 1989, ed ha anche una storia in A2: bel 10 triple messe a segno nei quarti di finale della Coppa Italia fra la sua squadra e Costa Masnaga.

Una prestazione ricca di 44 punti (34 da due, 1015 da tre e 89 nei tiri liberi), con ben 10 ‘bombe’ a referto. Nel suo curriculum importanti esperienze anche a Ferrara, Salerno, Napoli e Cagliari.