Gragnano: il Covid si porta via Pietro Mascolo, “il re del panuozzo”

Gragnano. Il Covid si è portato via Pietro Mascolo, “il re del panuozzo“.

Sulla torta il numero 68 e intorno l’intera famiglia, dal più grande al più piccino, è l’ultima immagine postata sui social per dire addio a Pietro Mascolo, il “re” del panuozzo. L’imprenditore gragnanese era stato colpito dal virus e, per l’aggravarsi delle condizioni di salute, era stato ricoverato presso l’ospedale Cotugno di Napoli, dove è deceduto nella giornata di ieri.

Chi era Pietro Mascolo è spiegato in un preciso scatto, di alcuni mesi fa, e scelto dal figlio Fiorenzo Mascolo per ricordare il suo papà, un uomo tanto forte ma anche così fragile: «Mi hai donato il tuo stesso carattere, forte, fiero che non lascia trapelare le emozioni, ma dal cuore grande. La foto scattata per la festa del tuo compleanno descrive come eri, ti piaceva averci tutti intorno a te in ogni occasioni». Nonostante la gioia del momento, condivisa con i parenti, nell’immagine postata sui social da Fiorenzo Mascolo è ben visibile sul viso del papà Pietro un velo di tristezza, che da tempo aveva tolto il sorriso dalle labbra del maestro fornaio, da quando un grande e improvviso dolore aveva reso difficile la sua esistenza. La perdita del figlio Ciro aveva fortemente segnato l’imprenditore Pietro Mascolo.

Nelle mani del sessantottenne una grande dote ereditata dal nonno, passata ai figli, per forgiare una golosità unica, nata a Gragnano e che si appresta a ottenere un riconoscimento di tutela: il panuozzo. «Adesso papà sei con Ciro, quel pezzo del tuo cuore che il destino ti ha strappato troppo presto prova a farsi coraggio il figlio Fiorenzo – Da quel giorno sei cambiato, ti eri chiuso, non eri più lo stesso, solo tu conoscevi il dolore che ti portavi dentro, ma non hai mai trascurato il tuo senso di padre e nonno. Buon viaggio papà». Un altro pezzo di storia della città che il Covid ha deciso di portare via, ma che mai sarà dimenticato.