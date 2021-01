Gragnano. Agguato a concessionario d’auto, indagini in corso

È stato raggiunto dai sicari all’esterno della sua attività ed è stato colpito più volte alle gambe. Tanta paura per A.C., imprenditore di Gragnano titolare di una concessionaria d’auto in via Motta Carità a Santa Maria la Carità. L’uomo al momento è ancora ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti del commissariato stabiese che stanno provando a ricostruire quanto accaduto, con l’intento di ascoltare anche la vittima. Secondo quanto accertato fino a questo momento, A.C. stava per chiudere la concessionaria quando due uomini hanno fatto fuoco colpendo volutamente alle gambe.

L’imprenditore è stato subito soccorso e accompagnato nel vicino ospedale stabiese. Si segue la pista della vendetta , scrive Stabiachannel, ma non si esclude quella che porta direttamente al racket. Solamente qualche anno fa la concessionaria dell’uomo fu colpita da un raid incendiario che distrusse alcune auto parcheggiate. Adesso gli inquirenti stanno valutando possibili collegamenti fra i due episodi ma soprattutto stanno tentando di capire se nei giorni scorsi ci sia stata una richiesta estorsiva rifiutata. Nelle prossime ore saranno acquisiti anche i filmati del sistema di videosorveglianza.