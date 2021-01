Google celebra l’arriva del 2021 con il cucù a sorpresa

Google si unisce ai milioni di auguri che sono circolati sul web in queste ore per augurare un buon 2021. Il motore di ricerca, infatti, nel doodle di oggi (1 gennaio) celebra l’inizio del nuovo anno con un orologio a cucù dal quale esce a sorpresa un uccellino festoso. Nel doodle si può leggere anche questo testo: “É arrivato il momento di dare il benvenuto al nuovo, l’orologio segna la mezzanotte ed ecco che esce il cuculo! Tanti auguri per il nuovo anno”. Esso è visibile in ogni parte del mondo (basta andare su Google.com) con testo originale in inglese ma tradotto in tutte le lingue. E non è tutto perché all’apertura del doodle vedrete sullo schermo decine di coriandoli festosi che riempiono la pagina! Questo doodle è apparso alla mezzanotte del 1° gennaio 2021, durante la notte di San Silvestro.