Google Calendar e Meet: ecco le ultime novità. È stato un fine settimana di novità quello appena trascorso per Google. La società di Mountain View ha annunciato infatti nei giorni scorsi due novità: la prima riguarda le versioni Android e iOS di Google Calendar, mentre la seconda nuove opzioni per il servizio di videochiamate Google Meet.

Su Google Calendar per dispositivi Android è in distribuzione una gradita novità: la barra di ricerca, precedentemente inserita (e quasi nascosta) all’interno del menù hamburger laterale, cambia posto e si posiziona finalmente nella parte superiore della schermata principale dell’app.

La novità, annunciata nel corso del weekend tramite un post sul forum di supporto ufficiale, è già in distribuzione anche in Italia dove viene resa disponibile attraverso un’attivazione lato server; nel nostro caso è bastato forzare la chiusura dell’app e riavviarla per ricevere la modifica.

Sono state apportate modifiche alla funzione di ricerca per Calendar Android! L’icona di ricerca è ora spostata nella parte superiore del calendario per renderlo più facilmente accessibile.

La modifica alla funzionalità di ricerca verrà resa disponibile a breve anche su iOS. Su entrambe le varianti dell’app è disponibile dallo scorso ottobre anche una rinnovata icona basata sul nuovo stile grafico pensato per i servizi Google.

Novità, infine, anche per Google Meet dove nei prossimi giorni verranno introdotte tre nuove opzioni per la creazione di una “Nuova riunione“:

Crea una riunione per dopo : è possibile creare e salvare le informazioni di partecipazione a una nuova riunione per utilizzarle in seguito.

: è possibile creare e salvare le informazioni di partecipazione a una nuova riunione per utilizzarle in seguito. Avvia una riunione istantanea : modalità di partecipazione immediata alla riunione, senza dover prima passare dalla greenroom di Meet. Una volta effettuato l’accesso alla videochiamata, sarà possibile aggiungere altri utenti o copiare le informazioni di partecipazione da condividere. Con questa opzione, la videocamera e il microfono si accenderanno automaticamente all’avvio della riunione.

: modalità di partecipazione immediata alla riunione, senza dover prima passare dalla greenroom di Meet. Una volta effettuato l’accesso alla videochiamata, sarà possibile aggiungere altri utenti o copiare le informazioni di partecipazione da condividere. Con questa opzione, la videocamera e il microfono si accenderanno automaticamente all’avvio della riunione. Pianifica in Google Calendar: nuova integrazione che permetterà di creare su Google a Calendar un evento con i dettagli della conferenza di Meet compilati automaticamente.

Le nuove opzioni saranno rese disponibili gradualmente nelle prossime settimane per gli utenti Google Workspace e con account Google personali.

