Giuntoli: “al mister mai mancata la serenità, vincerà chi avrà più equilibrio”

A pochi minuti da Napoli-Parma, ai microfoni di Sky ha parlato il DS Cristiano Giuntoli: “La serenità non è mai mancata, eravamo dispiaciuti per la sconfitta di Verona per cui c’era solo insoddisfazione per la prestazione. Stiamo sempre a parlare di alti e bassi ma anche gli altri team vincono e perdono (vedi Atalanta e Lazio). E’ complicato per tutti e vincerà solo chi avrà trovato maggiore equilibrio. Gattuso contro la stampa? Il mister è concentrato sulla squadra, le parole contro i media saranno state solo un momento di sfogo ma è molto sereno e c’è un buon rapporto con la società. Zaccagni? In questo momento siamo molto attenti al bilancio, il Coronavirus è stato devastante dal punto di vista economico per cui lavoriamo sui ragazzi che abbiamo a disposizione e poi si vedrà. Mertens? Deve fare ancora una settimana di lavoro a parte, ha fatto un grande sforzo per tornare per la finale di Supercoppa ma ha subìto una piccola ricaduta”. Per il match, Gattuso effettua due cambi: fuori Hysaj e Bakoyoko. Elmas titolare dal primo minuto:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Lozano, Petagna, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.