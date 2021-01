Giorno della Memoria 2021 | I.S. “F. Grandi” di Sorrento

“La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza.” (Liliana Segre)

27 gennaio | Giorno della Memoria

Il 27 gennaio del 1945 vengono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di #Auschwitz.

Ma quella di oggi non rappresenta la data di una celebrazione, bensì un momento di commemorazione e riflessione su quanto sia necessario meditare, studiare e imparare dal passato, affinché certi orrori non possano ripetersi mai più.

Musiche di John Williams (Theme from Schindler’s List)

Violino: prof. Rosario Vitiello

Viola: Alessia Di Gregorio (5Mus)

Pianoforte: Camilla Mancuso (5Mus)

Immagini e video di repertorio dai momenti di commemorazione e manifestazioni legate al Giorno della Memoria degli anni precedenti

Istituto Superiore “F. Grandi” di Sorrento



________________________________ «Noi siamo la nostra memoria, noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti, questo mucchio di specchi rotti.»

(Jorge Luis Borges) 76 anni fa, ma è come se fosse ora.

Perché questo dolore è ancora attuale e ci divora ferocemente.

La memoria è un puzzle, bisogna mettere insieme i pezzi.

La crudeltà, la follia, il razzismo, le libertà spezzate, sono i tasselli che ci riportano a questa giornata, che sa di morte.

È un dovere morale per noi tenere vivo il ricordo, perché nulla di ciò che è accaduto accada ancora, per dare un senso a queste anime spezzate. Vittoria Scognamiglio, 5Mus