Giornata della Memoria a Positano, il sindaco: “Non dimenticare è fondamentale per non lasciare spazio all’indifferenza”. Pubblichiamo di seguito le parole del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, in occasione del Giorno della Memoria:

Il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria, l’Olocausto è una delle pagine tra le più terribili e incomprensibili del libro dell’umanità. Per “non dimenticare” è fondamentale non lasciare spazio all’indifferenza; coltivare una coscienza collettiva; supportare una dimensione civile nello stare insieme; riflettere sull’esistenza di un’unica umanità!! Ricordare per tramandare alle generazioni future, affinché orrori del genere non accadano più. Una “memoria costruttiva” che possa garantire un futuro migliore di rispetto e pace tra i popoli!