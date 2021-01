Gigi Marzullo: “Ecco perchè non ho figli” . Con la compagna Antonella De Iuliis ospite fisso a Positano

Gigi Marzullo ha sposato la storica compagna Antonella De Iuliis nel 2018, dopo 20 anni insieme. La coppia non ha avuto figli, mentre Antonella ha avuto un figlio da una precedente relazione. Ospite della trasmissione “Vieni da Me”, condotta da Caterina Balivo su Rai 1, Gigi Marzullo ha affermato di non essere dispiaciuto di non aver avuto figli, perché un figlio è come se lo avesse: “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”, ha ammesso il giornalista, convinto che se la vita avesse voluto quel figlio sarebbe arrivato.

OSPITE FISSO A POSITANO

Gigi Marzullo è un volto noto a Positano in Costiera amalfitana, qui è ospite fisso di “Mare , Sole e Cultura”, che speriamo di riavere questa estate in presenza, ma è stato anche a Minori la Città del Gusto in Costa d’ Amalfi .

DA INTERVISTATORE A INTERVISTATO

Dopo circa 8mila interviste fatte da Gigi Marzullo a sorpresa a Oggi è un altro giorno tocca proprio a lui (foto). Imbarazzo in studio per lui che da sempre ci fa riflettere con le sue celebri domande sul senso della vita. A Serena Bortone chiede dolcezza, un’intervista indolore perché non è abituato e non si aspettava di trovarsi oggi a parti invertite. Tutto è iniziato da piccolo, perché tutti nella famiglia di Gigi Marzullo erano maestri di scuole elementari, tranne lo zio che era diventato professore universitario. La nonna ha avuto 21 figli nonostante il nonno morto a 51 anni. Una famiglia che definire numerosa è poco, il padre era il 20esimo, gemello di un fratello che purtroppo è morto presto. Marzullo racconta di sua madre sempre apprensiva preoccupata per la loro incolumità. Il fratello di Marzullo non c’è più e lui in realtà dice tanto mentre parla. Si scopre che è ipocondriaco e da Avellino un amico di infanzia, medico, spiega che lo telefona spesso anche per un mal di testa.

DA DOVE NASCE LA FRASE STORICA DI GIGI MARZULLO

“E’ una cosa semplice che faceva molto piacere agli studenti universitari, il professore che quando voleva aiutare gli studenti all’esame diceva ‘Si faccia una domanda e sia dia una risposta’, così è nata la famosa frase di Gigi”. Marzullo in studio conferma tutto ed è il passato che si collega al presente, al successo di uno dei veri protagonisti della tv.