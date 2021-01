GF Vip, Andrea Zenga si confessa: la verità sul padre Walter

Attraverso la narrazione degli autori è emerso, dialogo dopo dialogo, confessionale dopo confessionale, Andrea Zenga. Schiacciato dall’iniziale pressione della rappresentazione televisiva, Andrea è adesso uno dei personaggi indispensabili nelle dinamiche all’interno della casa del GF Vip. L’amicizia con Tommaso Zorzi, i confronti pacati con il trio e la sua gentilezza hanno indotto il pubblico a preferirlo, assai di più rispetto al resto dei coinquilini, e a rassicurarlo forse.

Nella diretta della puntata, condotta come di prassi da Alfonso Signorini, la sua vicenda umana e l’inesistente rapporto con il padre, l’ex portiere dell’Inter e allenatore Walter Zenga, hanno occupato uno spazio molto intenso. Una sequenza di frammenti della vita di Andrea che stanno continuando ad emergere nel corso dello sviluppo della storia e che evidenziano un passato, in cui suo padre ha ricoperto un ruolo pressoché impalpabile.

Le dichiarazioni in diretta di Andrea Zenga sul padre Walter

“Io non so cosa significa avere una figura paterna. Non ho ricordi d’infanzia con mio papà, i ricordi d’infanzia li ho con mia madre e mio fratello”, ha detto Andrea. “Innanzitutto ci tengo a non passare da vittima, perché io come ho spiegato nei passi importanti, che danno una impostazione di vita, mio padre non c’è stato. E lo dico senza cattiveria. Ci sono stati mia madre e mio fratello”.

Quando Signorini lo ha interrogato sulla situazione che ha allontanato Zenga dai suoi figli, avuti da Roberta Termali, Andrea ha negato: “Non so se è per il lavoro…io ripeto, non è un obbligo essere padre è un volere. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Sono cresciuto con mia mamma che ha gli attributi e ha cresciuto me e mio fratello e devo la mia vita a lei. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita, deve entrare per volere. A 27 anni non mi serve un rapporto con un messaggio al mese, c’è il come stai…deve avere qualcosa in più”.

“Secondo me deve essere il padre a fare il primo passo, perché io e mio fratello siamo figli suoi e perché dobbiamo andare a cercare una persona che non ci ha cercato? Non voglio fare la vittima perché sono cresciuto bene grazie a mia mamma”. Il loro ultimo incontro risale alle nozze del fratello, ma allora non vi fu più di un saluto. “Io non rinnego nessuno, ma deve avere la voglia”, ha ribadito il modello che ha già in parte messo alla prova la sua resistenza televisiva con la partecipazione a Temptation Island.

Tra le mura della casa di Cinecittà, Andrea ha esternato più volte quanto sia stato distante suo padre Walter e la centralità della figura della madre, l’ex presentatrice Roberta Termali. Confidenze e sfoghi che ne hanno palesato un indubbio disagio, anche se espresso nella modalità più consona e discreta possibile. Almeno fino a questo momento.

Il silenzio di Walter Zenga sul figlio Andrea e il rapporto con l’ex Raluca

Da parte di Walter Zenga, non è ancora arrivato ancora alcun commento. Dopo la tormentata separazione dalla sua terza moglie, Raluca, il tecnico ha preferito abbandonare momentaneamente le esternazioni personali a causa del post assai controverso pubblicato in merito alla frattura con la conduttrice e modella rumena, oggi travel blogger, e da cui ha avuto due figli.

Quando l’opinione pubblica censurò quel post di Zenga padre, il figlio Andrea si mostrò equilibrato nel ritenere quell’esternazione discriminatoria una scivolata, senza aggiungere polemica e rabbia. Oggi ha ribadito la sua linea senza chiedere nulla, senza chiedere una parola anche per lui e suo fratello. E che potrebbe magari giungere, spento il clamore e le telecamere