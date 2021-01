Gattuso è tempo di chiudere Barack e Barracconi

Gattuso contestato dai tifosi “Ancelotti se ne è andato per molto meno” E il Mattino titola “Partita da schiaffi” , molti i tifosi arrabbiati che parlano di “vergogna” . E’ stata una brutta, e inaspettata, caduta per il Napoli. Gli azzurri erano disorientati confusi, Insigne forse da sostituire, alcune mosse del mister Rinco contestatissime forse hanno peggiorato la situazione.

La cronaca Il Napoli ha una partenza sprint. Palla a centro Demme per Lozano ed è goal. La partita è equilibrata ma il Napoli almeno oggi ha una buona gamba. Ci prova Demme su assist di Hysaj liberato da Insigne ma Lozano si trasforma in difensore scaligero. Si resta sul 0-1. Il Verona risponde con Ilic che tira dal limite dell’area ma Maksimovic impenna il pallone che va alto. Il Napoli risponde con il solito Demme che imbucato da Petagna tira da distanza ravvicinata ma Silvestre devia in angolo. Il Verona diventa pian piano padrone del centrocampo. Non potrebbe essere diversamente in quanto Rinco e non Ringhio non tiene conto del fantasista del Verona Barak che da solo gioca ed illumina la manovra del Verona. È proprio un passaggio di Barak libero a Faraoni che cross per De Marco, Di Lorenzo dov’era, che segna facendosi perdonare l’errore sul goal di Lozano( 34′). Meret deve salvare su Lazarovic che su assist di Kalinic, cross di Zaccagni, in mezza rovesciata manca il 2-1. Nel secondo tempo Rinco Prima del suo capolavoro Barak, l’uomo da marcare con Elmas, con Zielinski al posto d’Insigne segna indisturbato partendo da lontano il 2-1 (62′). Da questo momento la lucidità tattica di Rinco viene meno. Inserisce Mertens a centrocampo e Osimhen. Inoltre posiziona Zielinski a centrocampo e inverte Lozano, a sinistra, e Politano a destro. Sguarnisce mezzo centrocampo e i giocatori vanno in Confusione… Mertens perde un pallone a centrocampo, Zaccagni punta “trattore con freno a mano” Maksimovic e passa a Di Carmine. Il centravanti giallo-blue tira e Meret respinge, sbuca Vlaovic che cross per Zaccaagni che segna di testa 3-1(78′)- Vergogna totale. Si ode dalle case dei veri tifosi napoletani un solo coro verso Rinco Gattuso che fa:” Te ne vai o no, te nevai sì o no?” Ma è la società a prendere provvedimenti. L’unico tiro nello specchio della porta è di Politano in tempo di recupero. Poco per una squadra come il Napoli. Gattuso è tempo di chiudere Barack e Barracconi e ci sono tifosi che dicono “Ancelotti se ne è andato per molto meno”, intanto Gattuso si è assunto le sue responsabilità

Articolo di Pasquale Spera modificato dalla redazione.

IL TABELLINO di VERONA-NAPOLI 3-1

MARCATORI: 1′ Lozano (N), 34′ Dimarco (V), 62′ Barak (V), 78′ Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Dawidowicz 6, Gunter 6 (76′ Lovato sv), Dimarco 6 (56′ Magnani 6); Faraoni 6,5, Tameze 6,5, Ilic 6,5, Lazovic 6,5; Barak 7,5, Zaccagni 7,5 (83′ Bessa sv); Kalinic 5 (56′ Di Carmine 6,5). All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 4,5, Maksimovic 5, Koulibaly 5,5, Hysaj 5; Demme 6 (65′ Politano 5,5), Bakayoko 5 (83′ Lobotka sv); Lozano 6, Zielinski 5,5 (83′ Elmas sv), Insigne 5 (59′ Mertens 4,5); Petagna 5,5 (65′ Osimhen 5). All. Gattuso.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Demme (N), Di Lorenzo (N), Magnani (V), Koulibaly (N), Zaccagni (V)

Espulsi: nessuno