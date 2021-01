Gattuso è arrivato il tempo di chiudere Barak e baracconi! Vergogna

E ora si è raggiunto il colmo. Da adesso in poi il calabrese di Corigliano Calabro può chiudere Barak e barracconi. Devono finire i suoi cervellotici esperimenti che sono utile solo alle squadra avversarie per vincere e divertirsi. Sono letali per il Napoli e sono una mortificazione per il blasone e per il numero di tifosi che ha il Napoli. A Verona ha regalato ai figli di Giulietta, compreso lui, una vittoria dopo che era andato in vantaggio con Lozano solo dopo 10”. La sua bravura di non saper leggere le partite ormai è risaputa ma il fatto di essere così masochista nello sguilibrare una squadra ormai è diventata una conferma. Lo strillone calabrese o meglio il pescivendolo di Corigliano Calabro doveva fare solo una mossa tattica. Visto che Barak era la luce solitaria del Verona doveva togliere un evanescente Insigne e mettere Elmas a centrocampo con Demme su Barak. Una mossa tattica semplice che avrebbe spento ogni velleità di rimonta e avrebbe portato tre punti fondamentali al Napoli , importanti per raggiungere la zona Champions League che non sarebbe neanche meritata visto l’allenatore che ha.