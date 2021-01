Furore, l’albo pretorio non è funzionante. La minoranza chiede spiegazioni

Furore (Costiera amalfitana). Da circa 10 giorni il sito del Comune sembrerebbe avere problemi. In particolare, non si può consultare l’albo pretorio. Per questo motivo Antonella Marchese, capogruppo di minoranza, ha deciso di scrivere una lettera al segretario comunale Antonio D’Arienzo e al Responsabile dell’Ufficio Tributi Maddalena Porpora.

“È da oltre una settimana che l’Albo Pretorio non funziona. Per cui in un momenti come questo per la consultazione degli atti bisogna recarsi al Comune. Il Gruppo Furore nelle Tue mani ha chiesto spiegazioni in merito”, ha scritto Marchese. Nelle immagini sottostanti è possibile visionare la lettera intera.