Furore: il parroco John Joseph Jesudasan non esce di casa ma non è positivo

Furore (Costiera amalfitana). Il parroco John Joseph Jesudasan non esce di casa ma non è contagiato. Anche durante il primo lockdown non è mai uscito pur non avendo contratto il virus. Il parroco di Furore, di origine indiana, è conosciuto in tutta la Costa d’Amalfi. Viceparroco a Positano con don Raffaele Talamo è ormai da 15 anni a Furore.

I nuovi casi di positività a Furore, 4 al momento, sono circoscritti al coro.