Furore COVID-FREE, l’annuncio di un cittadino.

Anche Furore può essere considerato Covid Free. La notizia, non ancora confermata dalle autorità comunali arriva dal post facebook di un cittadino nel gruppo “Furore lotta al Covid”.

Il gruppo, nato dall’iniziativa di Andrea Fusco, prendendo liberamente spunto dall’analoga iniziativa creata da Martino Naclerio ad Agerola, ha voluto e continuerà ad esserlo, un punto di incontro digitale dove i cittadini possono raccontare la loro storia o semplicemente annunciare alla comunità di essere positivi al COVID-19.

Ricordiamo a tutti che essere positivi non è una colpa ma lo è essere incoscienti e non curanti della salute altrui. Mentre è assolutamente da condannare l’ignoranza e la cattiveria gratuita su questo tema.

Lo stesso Andrea ha voluto raccontare la positività della madre, che in questo momento non vive a Furore ma risiede in un centro di cura specializzato, ed oggi ha annunciato, dopo 3 tamponi positivi la negativizzazione della madre.

Una buona notizia per la comunità furorese e di tutta la Costa d’Amalfi.