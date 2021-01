Furore: Avviso Pubblico per contributi a fondo perduto per le attività economiche

Furore, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artiginali operanti sul territorio. Il contributo è da ritenersi una tantum nella misura massima di € 1000,00 e sono riservati alle piccole e medie imprese come indicato dal DPCM del 24 Settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 4 Dicembre 2020.

L’importo complessivo dei fondi erogati al Comune di Furore dal ministero per l’anno 2020 è stato di 21,512,00 € i quali serviranno a compensare, nella misura massima del 40%, le spese sostenute dalle aziende per l’adeguamento al protocollo di sicurezza per contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Nel dettaglio i comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, che:

a) svolgano attivita’ economiche attraverso un’unita’ operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attivita’ economiche nei suddetti territori comunali;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del Decreto possono ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attivita’ artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Le domane dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 Febbraio 2021 e dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo anagrafecomunefurore.it oppure sulla casella di posta certificata protocollo.furoreasmepec.it

Per ulteriori informazioni o per scaricare la modulistica necessaria è possibile consultare il seguente il sito istituzionale del Comune di Furore www.comune.furore.sa.it nella sezione Albo Pretorio