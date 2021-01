Furore. Atto di responsabilità delle direttrice dell’ufficio postale Lucia Cuomo “Sono positiva al Covid”

Furore ( Salerno ) . Atto di responsabilità delle direttrice dell’ufficio postale Lucia Cuomo “Sono positiva al Covid”. Un atto di responsabilità da encomiare e imitare a Furore in Costiera amalfitana da parte della direttrice del locale ufficio postale, che si trova a fianco del palazzo Municipale, sulla strada provinciale che porta da Amalfi ad Agerola . Tutti coloro che hanno ruoli pubblici dovrebbero comunicare il loro stato e anche l’effettuazione dei test per il coronavirus Covid-19 , per sicurezza e tranquillità della popolazione. Complimenti e forza e coraggio

Volevo comunicare che questa mattina, in seguito ad un forte mal di gola, mi sono sottoposta ad un test rapido che è risultato positivo al Covid-19. Ora sono a casa in isolamento in attesa di tampone molecolare da parte dell’Asl