Furore, 4 nuovi casi di Coronavirus. Sono 13 gli attualmente positivi

Furore, costiera amalfitana. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, aggiorna sulla situazione epidemiologica in città. Nella giornata di oggi si registrano 4 nuovi casi di Coronavirus che portano a 13 il totale degli attualmente positivi sul territorio comunale. Si raccomanda di non abbassare la guardia e continuare a rispettare le basilari regole di sicurezza per il contenimento del contagio: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.